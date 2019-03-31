Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:ППЦ, конюшни уже квартирами называют. Переделывают цех, по документам 99% будет как нежилое типа полуподвал флая.
Перенимат опыт у Одессы там тоже в районе хим.завода админ. помещения переделали на квартиры. Думаете такое кто то купит себе? разве что как подсобка или склад. Такое покупают сдавать в аренду нетребовательным арендаторам приехавшим из села. Для 4х человек лучше чем хостел или комната в общаге. Строители вообще в бытовках живут и не парятся. Работа-пиво-сон.
Natt написав:Вести с полей и разрыв шаблона. Чувак будет сдавать свою квартиру на ПОХе, на днях снял однуху в Ирпене за 8. Потому что работа в Ирпене и ездить неудобно. Плюшки, которыми работодатели заманили из Киева в Ирпень, мне не ведомы, если что.
однушка за 8к в Ирпене (при рыночной цене 4-6) это наверное с сауной, бассейном и уборкой?
rjkz написав:Неее, это сейчас, когда депо%% низкие и заробитчане решили стать лендлордами такая хрень. Как только %% в банках опять отрастут, а заробитчане поймут, что оно не так сладко, как казалось и какая-то часть начнет сливать - выбирай-нехачу будет
Долярчик написав:.... єдине, що хочу спробувати - це іпотеку в грн..... - а так, якщо б мав би зараз,на моменті, достатньо кешу - то, мабуть, я б зараз НЕ купував!!!
денег нет хочу взять в ипотеку если бы деньги были то не покупал бы
только у меня разрыв шаблона???
"нет денег но возьму ипотеку заселю 28м2 10ю студентами и разбогатею". Если примерно так мыслить разрыва шаблона нет. Вопрос в цене ипотеки и насколько устойчив спрос. Если в каждом львовском подвале и чердаке сделать санузел и поклеить обои студентов на всех не хватит. Чердаки кстати в Украине недооценены, в них можно оборудовать крутые студии без несущих стен с окнами в небо.
поверьте мне - не Вы один такой умный. Есть человек, которому принадлежит туева хуча подвального и чердачного фондов самых интересных районов Киева. Он этим занимается еще с начала 90-х. По примеру известных мне случаев, думаю, что достались они ему по самым различным схемам. Значительная доля первых этажей Бессарабки (коммерция) арендуется у него. Не знаю как сейчас, но в 90-е на разделе этого мочили. Он уцелел. Почему? Вы еще хотите поучаствовать в этом бизнесе?