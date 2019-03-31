спасибо КЭП!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2019 19:51
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:07
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:26
ihorkyiv пока до народа не дойдёт что кроме пробок и забитых под крышу вагонов метро ловить здесь нечего...
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:47
... за крок до перевороту думок ©
... а ви розумієте відмінність між "НЕМА БАБЛА"(тобто ЗОВСІМ) і" недостатньо"?
- це раз, друге - якщо взяти іпотеку перед кризою(так, вгадати важко, але...) - то вона знеціниться і її виплатити буде "раз плюнути"!
п. с.
... так, по Кіосаки тільки дещо має сенс..... а решта розраховано під закордонні закони....
п. с. 2
...але, не одним Кіосаки я керуюсь/буду керуватись.... - зачерпаю від різних експертів/фінансистів/інвесторів щось цікаве і...... по-трохи буду сплітати/формувати СВОЮ модель інвестування!
п. с. 3
...я, навіть, не хочу бути в третьому квадранті по Кіосаки(а колись, пару років тому - я "спав і бачив", як я колись зайду у той "третій квадрант") - тепер, я ЧІТКО хочу застрибнути у" четвертий", але і "другий квадрант" покидати(покищо) - не буду!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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