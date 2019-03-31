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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1467146814691470

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vitaliian написав:в Киев продолжается миграция

спасибо КЭП! :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:07

  vitaliian написав:Зображення

в Киев продолжается миграция

Чудово !!! Посилилося зміцнення надії на зростання ймовірності появи реальних чинників гіперболізації упевненості щодо можливості підвищення восени орендних ставок на об"єктах усіх форумних лендлордів. ))
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:26

ihorkyiv пока до народа не дойдёт что кроме пробок и забитых под крышу вагонов метро ловить здесь нечего...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:47

... за крок до перевороту думок ©

  galadriel написав:
  Долярчик написав:...кредитне плече....

... Прохожий, хоч Кіосаки почитайте/подивіться/послухай-те! :)


А ви його читали і роздумували над його(або його багатого татуся) тезами/діями? Все ок, і ви з усим згодні?

Справді, "взяв би іпотеку, але бабла нема. А якби було бабла достатньо - взагалі не купував би" - це не то шо не по Кіосакі, а хз по-якому. Навіть не по жіночому - бо нормальні жінки полюбляють надійність і мало ризикують :mrgreen:

... а ви розумієте відмінність між "НЕМА БАБЛА"(тобто ЗОВСІМ) і" недостатньо"?
- це раз, друге - якщо взяти іпотеку перед кризою(так, вгадати важко, але...) - то вона знеціниться і її виплатити буде "раз плюнути"!

п. с.
... так, по Кіосаки тільки дещо має сенс..... а решта розраховано під закордонні закони.... :roll:

п. с. 2
...але, не одним Кіосаки я керуюсь/буду керуватись.... - зачерпаю від різних експертів/фінансистів/інвесторів щось цікаве і...... по-трохи буду сплітати/формувати СВОЮ модель інвестування! :idea:

п. с. 3
...я, навіть, не хочу бути в третьому квадранті по Кіосаки(а колись, пару років тому - я "спав і бачив", як я колись зайду у той "третій квадрант") - тепер, я ЧІТКО хочу застрибнути у" четвертий", але і "другий квадрант" покидати(покищо) - не буду! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 06:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:27

  rjkz написав:
  change_pm написав:Вопрос по теме)
Может кто себе так делал или вопрос подборно изучал, буду признателен за инфо.

Насколько во временном интервале актуален стиль лофт в ремонте? Лет 5 еще или вечен?
В каком стиле/цвете при стиле лофт оформляют ванную/ с.у.?


По моему, уже отходит.
Вечного ничего нет.
Еще вроде минимализм не на излете.

мінімалізм на взльоті, покоління міленіумів (мова про USA, EC) бідне як церковні миші, нерухомість дорога, як ніколи, а з.п. мало зросли відносно бейбібумерів
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:48

  flyman написав:
  rjkz написав:
  change_pm написав:Вопрос по теме)
Может кто себе так делал или вопрос подборно изучал, буду признателен за инфо.

Насколько во временном интервале актуален стиль лофт в ремонте? Лет 5 еще или вечен?
В каком стиле/цвете при стиле лофт оформляют ванную/ с.у.?


По моему, уже отходит.
Вечного ничего нет.
Еще вроде минимализм не на излете.

мінімалізм на взльоті, покоління міленіумів (мова про USA, EC) бідне як церковні миші, нерухомість дорога, як ніколи, а з.п. мало зросли відносно бейбібумерів


Вы должно быть не в курсе, но минимализм может быть ОООЧЕНЬ дорогим.

8 лет назад в стиле минимализм делался дом под Киевом по Одесской трассе...квадрат ремонта (без общестроя) был 2+ куе. При этом метраж дома 250+м2.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:24

  vitaliian написав:
  Natt написав:Вести с полей и разрыв шаблона. Чувак будет сдавать свою квартиру на ПОХе, на днях снял однуху в Ирпене за 8. Потому что работа в Ирпене и ездить неудобно. Плюшки, которыми работодатели заманили из Киева в Ирпень, мне не ведомы, если что.

однушка за 8к в Ирпене (при рыночной цене 4-6) это наверное с сауной, бассейном и уборкой?

  rjkz написав:Неее, это сейчас, когда депо%% низкие и заробитчане решили стать лендлордами такая хрень. Как только %% в банках опять отрастут, а заробитчане поймут, что оно не так сладко, как казалось и какая-то часть начнет сливать - выбирай-нехачу будет
Как вам цена? в чём подвох? https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... 207845fdb2

Знайома в Бучі зимою шукала, то казала, що в межах 6000 грн., я тоді бачив найдешевший варіант за 4000 грн, але без мебелі. Думаю, що 8000 грн. в Ірпені реально.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:27

  Долярчик написав:
  rjkz написав:Арендный ..."бизнес"( 3 раза ха) будет становиться все неинтерсней.

... так і є.... якщо вже і Я(який ще НЕ був лендлордом) - "кручу носом" вартує/не вартує брати під оренду в найближчий рік - два, то що вже тут казати матьорим лендлордам?! :)

.... єдине, що хочу спробувати - це іпотеку в грн..... - а так, якщо б мав би зараз,на моменті, достатньо кешу - то, мабуть, я б зараз НЕ купував!!!

слухайте Долярчика, в нього екстрасенсорні здібності,
з покупкою прєлєсці вгадав,
на банкопаді не погорів,
і Зе!!!!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:41

  galadriel написав:
  Долярчик написав:...кредитне плече....

... Прохожий, хоч Кіосаки почитайте/подивіться/послухай-те! :)


А ви його читали і роздумували над його(або його багатого татуся) тезами/діями? Все ок, і ви з усим згодні?

Справді, "взяв би іпотеку, але бабла нема. А якби було бабла достатньо - взагалі не купував би" - це не то шо не по Кіосакі, а хз по-якому. Навіть не по жіночому - бо нормальні жінки полюбляють надійність і мало ризикують :mrgreen:

Кіосаки пише, що якраз тре використовувати кредитне плече
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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