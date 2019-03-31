Додано: Пон 24 чер, 2019 22:47

galadriel написав: Долярчик написав: ...кредитне плече....



... Прохожий, хоч Кіосаки почитайте/подивіться/послухай-те! ...кредитне плече....... Прохожий, хоч Кіосаки почитайте/подивіться/послухай-те!



А ви його читали і роздумували над його(або його багатого татуся) тезами/діями? Все ок, і ви з усим згодні?



Справді, "взяв би іпотеку, але бабла нема. А якби було бабла достатньо - взагалі не купував би" - це не то шо не по Кіосакі, а хз по-якому. Навіть не по жіночому - бо нормальні жінки полюбляють надійність і мало ризикують А ви його читали і роздумували над його(або його багатого татуся) тезами/діями? Все ок, і ви з усим згодні?Справді, "взяв би іпотеку, але бабла нема. А- взагалі не купував би" - це не то шо не по Кіосакі, а хз по-якому. Навіть не по жіночому - бо нормальні жінки полюбляють надійність і мало ризикують

... а ви розумієте відмінність між "НЕМА БАБЛА"(тобто ЗОВСІМ) і" недостатньо"?- це раз, друге - якщо взяти іпотеку перед кризою(так, вгадати важко, але...) - то вона знеціниться і її виплатити буде "раз плюнути"!п. с.... так, по Кіосаки тільки дещо має сенс..... а решта розраховано під закордонні закони....п. с. 2...але, не одним Кіосаки я керуюсь/буду керуватись.... - зачерпаю від різних експертів/фінансистів/інвесторів щось цікаве і...... по-трохи буду сплітати/формувати СВОЮ модель інвестування!п. с. 3...я, навіть, не хочу бути в третьому квадранті по Кіосаки(а колись, пару років тому - я "спав і бачив", як я колись зайду у той "третій квадрант") - тепер, я ЧІТКО хочу застрибнути у" четвертий", але і "другий квадрант" покидати(покищо) - не буду!