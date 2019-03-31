Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чудово !!! Посилилося зміцнення надії на зростання ймовірності появи реальних чинників гіперболізації упевненості щодо можливості підвищення восени орендних ставок на об"єктах усіх форумних лендлордів. ))
... Прохожий, хоч Кіосаки почитайте/подивіться/послухай-те!
А ви його читали і роздумували над його(або його багатого татуся) тезами/діями? Все ок, і ви з усим згодні?
Справді, "взяв би іпотеку, але бабла нема. А якби було бабла достатньо - взагалі не купував би" - це не то шо не по Кіосакі, а хз по-якому. Навіть не по жіночому - бо нормальні жінки полюбляють надійність і мало ризикують
... а ви розумієте відмінність між "НЕМА БАБЛА"(тобто ЗОВСІМ) і" недостатньо"? - це раз, друге - якщо взяти іпотеку перед кризою(так, вгадати важко, але...) - то вона знеціниться і її виплатити буде "раз плюнути"!
п. с. ... так, по Кіосаки тільки дещо має сенс..... а решта розраховано під закордонні закони....
п. с. 2 ...але, не одним Кіосаки я керуюсь/буду керуватись.... - зачерпаю від різних експертів/фінансистів/інвесторів щось цікаве і...... по-трохи буду сплітати/формувати СВОЮ модель інвестування!
п. с. 3 ...я, навіть, не хочу бути в третьому квадранті по Кіосаки(а колись, пару років тому - я "спав і бачив", як я колись зайду у той "третій квадрант") - тепер, я ЧІТКО хочу застрибнути у" четвертий", але і "другий квадрант" покидати(покищо) - не буду!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
change_pm написав:Вопрос по теме) Может кто себе так делал или вопрос подборно изучал, буду признателен за инфо.
Насколько во временном интервале актуален стиль лофт в ремонте? Лет 5 еще или вечен? В каком стиле/цвете при стиле лофт оформляют ванную/ с.у.?
По моему, уже отходит. Вечного ничего нет. Еще вроде минимализм не на излете.
мінімалізм на взльоті, покоління міленіумів (мова про USA, EC) бідне як церковні миші, нерухомість дорога, як ніколи, а з.п. мало зросли відносно бейбібумерів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Natt написав:Вести с полей и разрыв шаблона. Чувак будет сдавать свою квартиру на ПОХе, на днях снял однуху в Ирпене за 8. Потому что работа в Ирпене и ездить неудобно. Плюшки, которыми работодатели заманили из Киева в Ирпень, мне не ведомы, если что.
однушка за 8к в Ирпене (при рыночной цене 4-6) это наверное с сауной, бассейном и уборкой?
rjkz написав:Неее, это сейчас, когда депо%% низкие и заробитчане решили стать лендлордами такая хрень. Как только %% в банках опять отрастут, а заробитчане поймут, что оно не так сладко, как казалось и какая-то часть начнет сливать - выбирай-нехачу будет
Знайома в Бучі зимою шукала, то казала, що в межах 6000 грн., я тоді бачив найдешевший варіант за 4000 грн, але без мебелі. Думаю, що 8000 грн. в Ірпені реально.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
rjkz написав:Арендный ..."бизнес"( 3 раза ха) будет становиться все неинтерсней.
... так і є.... якщо вже і Я(який ще НЕ був лендлордом) - "кручу носом" вартує/не вартує брати під оренду в найближчий рік - два, то що вже тут казати матьорим лендлордам?!
.... єдине, що хочу спробувати - це іпотеку в грн..... - а так, якщо б мав би зараз,на моменті, достатньо кешу - то, мабуть, я б зараз НЕ купував!!!
слухайте Долярчика, в нього екстрасенсорні здібності, з покупкою прєлєсці вгадав, на банкопаді не погорів, і Зе!!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
... Прохожий, хоч Кіосаки почитайте/подивіться/послухай-те!
А ви його читали і роздумували над його(або його багатого татуся) тезами/діями? Все ок, і ви з усим згодні?
Справді, "взяв би іпотеку, але бабла нема. А якби було бабла достатньо - взагалі не купував би" - це не то шо не по Кіосакі, а хз по-якому. Навіть не по жіночому - бо нормальні жінки полюбляють надійність і мало ризикують
Кіосаки пише, що якраз тре використовувати кредитне плече
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.