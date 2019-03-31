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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 25 чер, 2019 19:51
flyman написав: galadriel написав: Долярчик написав:
...кредитне плече....
... Прохожий, хоч Кіосаки почитайте/подивіться/послухай-те!
А ви його читали і роздумували над його(або його багатого татуся) тезами/діями? Все ок, і ви з усим згодні?
Справді, "взяв би іпотеку, але бабла нема. А якби було бабла достатньо - взагалі не купував би" - це не то шо не по Кіосакі, а хз по-якому. Навіть не по жіночому - бо нормальні жінки полюбляють надійність і мало ризикують
Кіосаки пише, що якраз тре використовувати кредитне плече
... ну от Флаймен коротко і ясно пояснив!
- а то виходить, як в тому анекдоті:
- 1 раз пояснюю тему аудиторії - ніхто не розуміє...
- 2 рази пояснюю - ніхто не розуміє...
- 3 раз пояснюю.... - вже й сам зрозумів, а вони і далі нічого не розуміють
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 25 чер, 2019 19:57
flyman написав: Долярчик написав: rjkz написав:
Арендный ..."бизнес"( 3 раза ха) будет становиться все неинтерсней.
... так і є.... якщо вже і Я(який ще НЕ був лендлордом) - "кручу носом" вартує/не вартує брати під оренду в найближчий рік - два, то що вже тут казати матьорим лендлордам?!
.... єдине, що хочу спробувати - це іпотеку в грн..... - а так, якщо б мав би зараз,на моменті, достатньо кешу - то, мабуть, я б зараз НЕ купував!!!
слухайте Долярчика, в нього екстрасенсорні здібності,
з покупкою прєлєсці вгадав,
на банкопаді не погорів,
і Зе!!!!
... ото то!
....тільки на банкопаді - я в чотирьох банках тільки трошки позастрягав на 3-4міс. - але, віддали ВСЕ, так як всюди НЕ перевищував фонд!
... так що, думай-те!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 25 чер, 2019 20:09
flyman написав: galadriel написав: Долярчик написав:
...кредитне плече....
... Прохожий, хоч Кіосаки почитайте/подивіться/послухай-те!
А ви його читали і роздумували над його(або його багатого татуся) тезами/діями? Все ок, і ви з усим згодні?
Справді, "взяв би іпотеку, але бабла нема. А якби було бабла достатньо - взагалі не купував би" - це не то шо не по Кіосакі, а хз по-якому. Навіть не по жіночому - бо нормальні жінки полюбляють надійність і мало ризикують
Кіосаки пише, що якраз тре використовувати кредитне плече
Вы знаете где взять кредит под обьект недвижимости, который принесёт пассивно(да хоть активно, посуточно) больше, чем ставка по залоговому кредиту? Я Поляндию и ФРГ не рассматриваю в данном случае. Только у нас.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 20:10
Долярчик написав:
[
... ото то!
....тільки на банкопаді - я в чотирьох банках тільки трошки позастрягав на 3-4міс.
Подвиги флаймена повторяешь.)) Скажи в каких ещё банках хранишь доллярчики, чтоб остальные форумчане выпрыгнули
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Додано: Вів 25 чер, 2019 20:11
Долярчик написав:
.....
Сколько процентов читающих и пишущих здесь входят в правые сектора этой диаграммы - переинвестируют деньги людей(и всегда выгодно и себе, и клиентам) или вкладывают свои миллионы, заработанные непонятно где и как у нас в прибыльный однозначно(иначе не будешь ездить на престижной иномарке и отдыхать когда хочешь) бизнес?
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