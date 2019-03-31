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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1469147014711472>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:51

  flyman написав:
  galadriel написав:
  Долярчик написав:...кредитне плече....

... Прохожий, хоч Кіосаки почитайте/подивіться/послухай-те! :)


А ви його читали і роздумували над його(або його багатого татуся) тезами/діями? Все ок, і ви з усим згодні?

Справді, "взяв би іпотеку, але бабла нема. А якби було бабла достатньо - взагалі не купував би" - це не то шо не по Кіосакі, а хз по-якому. Навіть не по жіночому - бо нормальні жінки полюбляють надійність і мало ризикують :mrgreen:

Кіосаки пише, що якраз тре використовувати кредитне плече

... ну от Флаймен коротко і ясно пояснив!
- а то виходить, як в тому анекдоті:
- 1 раз пояснюю тему аудиторії - ніхто не розуміє...
- 2 рази пояснюю - ніхто не розуміє...
- 3 раз пояснюю.... - вже й сам зрозумів, а вони і далі нічого не розуміють :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:57

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  rjkz написав:Арендный ..."бизнес"( 3 раза ха) будет становиться все неинтерсней.

... так і є.... якщо вже і Я(який ще НЕ був лендлордом) - "кручу носом" вартує/не вартує брати під оренду в найближчий рік - два, то що вже тут казати матьорим лендлордам?! :)

.... єдине, що хочу спробувати - це іпотеку в грн..... - а так, якщо б мав би зараз,на моменті, достатньо кешу - то, мабуть, я б зараз НЕ купував!!!

слухайте Долярчика, в нього екстрасенсорні здібності,
з покупкою прєлєсці вгадав,
на банкопаді не погорів,
і Зе!!!!

... ото то! :lol:
....тільки на банкопаді - я в чотирьох банках тільки трошки позастрягав на 3-4міс. - але, віддали ВСЕ, так як всюди НЕ перевищував фонд!

... так що, думай-те! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:09

  flyman написав:
  galadriel написав:
  Долярчик написав:...кредитне плече....

... Прохожий, хоч Кіосаки почитайте/подивіться/послухай-те! :)


А ви його читали і роздумували над його(або його багатого татуся) тезами/діями? Все ок, і ви з усим згодні?

Справді, "взяв би іпотеку, але бабла нема. А якби було бабла достатньо - взагалі не купував би" - це не то шо не по Кіосакі, а хз по-якому. Навіть не по жіночому - бо нормальні жінки полюбляють надійність і мало ризикують :mrgreen:

Кіосаки пише, що якраз тре використовувати кредитне плече

Вы знаете где взять кредит под обьект недвижимости, который принесёт пассивно(да хоть активно, посуточно) больше, чем ставка по залоговому кредиту? Я Поляндию и ФРГ не рассматриваю в данном случае. Только у нас.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:10

  Долярчик написав:[
... ото то! :lol:
....тільки на банкопаді - я в чотирьох банках тільки трошки позастрягав на 3-4міс.

Подвиги флаймена повторяешь.)) Скажи в каких ещё банках хранишь доллярчики, чтоб остальные форумчане выпрыгнули :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:11

  Долярчик написав:.....

Сколько процентов читающих и пишущих здесь входят в правые сектора этой диаграммы - переинвестируют деньги людей(и всегда выгодно и себе, и клиентам) или вкладывают свои миллионы, заработанные непонятно где и как у нас в прибыльный однозначно(иначе не будешь ездить на престижной иномарке и отдыхать когда хочешь) бизнес?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 06:50

  Прохожий написав:
  UA написав:Потратить 600 грн /на рекламу/, а получить плюс 2-3 тыс. грн. в месяц.

начался вечер акуительных историй от УА... :mrgreen:

по-моему 1й раз в жизни плюсанул Прохожему :-)
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:14

  UA написав:
  Vlad442 написав:ставить маленький диван без подлокотников и разборную металлическую кровать, которую всегда можно раскрутить и увезти легковушкой

А матрас от кровати тоже легковушкой?

а почему нет? кровать все равно едет или большом авто, или на крыше. и не обязательно сдается с матрасом, это по нынешним временам расходник/вещь личного пользования, вроде зубной щетки, только крупнее.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:28

  ihorkyiv написав:Нарешті чесний, справедливий і політично правильний підхід до реновації кварталів застарілого житла. Навряд чи серед хрущевласників знайдуться йолопи, які не погодяться на такі "смачні" умови. Визначальним чинником є надання нового житла у тому ж мікрорайоні, де розміщувалося старе. Залишилося погодити проект у кабміні, ухвалити закон у парламенті, отримати підпис президента і зачекати 7-10 років до початку його активної реалізації. dengi.ua/realty/309223-Ukraincev-budut-pereseljat--iz--hrucshevok--v-novye-doma
"...изначально будут строиться пусковые дома, затем туда переселят людей. И только после этого будут сноситься старые дома. Кроме того, новое жилье должно быть с ремонтом, а также нужно обеспечить переезжающим помощь, если она понадобится. Парцхаладзе уточнил, что реализация такого проекта поспособствует тому, что жители “хрущевок“ смогут капитализировать свое нажитое имущество в два раза".

Наживка смачна.

Проте безплатний сир буває лише в мишоловці!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:29

  ihorkyiv написав:"У Берліні заборонили підвищувати вартість оренди житла у найближчі п’ять років" https://hmarochos.kiev.ua/2019/06/20/u- ... yat-rokiv/
Якщо інфляція мізерна, то можна й не підвищувати орендну ставку. Але рішення - за власником житла. Попит і пропозиція формують ціни. Я у шоці !!! А як же вільні капіталістичні відносини і свобода підприємництва ?? На грунті патерналістських запитів з боку населення Німеччина упевнено рухається до "розвинутого соціалізму і остаточної перемоги комунізму уже у наступному десятилітті". )) "У квітні мешканці Берліна вийшли на протест проти зростання цін на оренду житла: великих орендодавців хочуть попросити з міста, а житлові площі передати до міського житлового фонду". Куди котиться Німеччина ?? Свободу німецьким лендлордам !!! ))

если совсем ничего не регулировать в духе Айн Рэнд и ортодокальных либертарианцев, то очень быстро сильнейшие начнут выживать прочих, что сведет на нет положительные достижения цивилизации за период с появления письменности)
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:37

  ihorkyiv написав:
  finuser284 написав:Мне кажется [b]лучше[/b] сдавать квартиру не заключая договор аренды.

:lol: :lol: :lol: Можете одразу з вокзалу привести і заселити трьох смердючих безхатьків. Результат приблизно виявиться однаковим.

распространенное мнение, точнее его вариация- договор ваш бамажка, даже у лендлордов) когда спрашиваешь про альтернативу бумажке, иногда отвечают нотариальный. но на возражение и шо вы будете делать с нотариальным, если шото пойдет не так, обычно толком не могут ответить.
в суд-то теоретически и тот, и тот сгодятся, но нотариальный подразумевает дань кровопийцам в правительстве с первого дня)
Савченко Так!
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