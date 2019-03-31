Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
... Прохожий, хоч Кіосаки почитайте/подивіться/послухай-те!
А ви його читали і роздумували над його(або його багатого татуся) тезами/діями? Все ок, і ви з усим згодні?
Справді, "взяв би іпотеку, але бабла нема. А якби було бабла достатньо - взагалі не купував би" - це не то шо не по Кіосакі, а хз по-якому. Навіть не по жіночому - бо нормальні жінки полюбляють надійність і мало ризикують
Кіосаки пише, що якраз тре використовувати кредитне плече
... ну от Флаймен коротко і ясно пояснив! - а то виходить, як в тому анекдоті: - 1 раз пояснюю тему аудиторії - ніхто не розуміє... - 2 рази пояснюю - ніхто не розуміє... - 3 раз пояснюю.... - вже й сам зрозумів, а вони і далі нічого не розуміють
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
... Прохожий, хоч Кіосаки почитайте/подивіться/послухай-те!
А ви його читали і роздумували над його(або його багатого татуся) тезами/діями? Все ок, і ви з усим згодні?
Справді, "взяв би іпотеку, але бабла нема. А якби було бабла достатньо - взагалі не купував би" - це не то шо не по Кіосакі, а хз по-якому. Навіть не по жіночому - бо нормальні жінки полюбляють надійність і мало ризикують
Кіосаки пише, що якраз тре використовувати кредитне плече
Вы знаете где взять кредит под обьект недвижимости, который принесёт пассивно(да хоть активно, посуточно) больше, чем ставка по залоговому кредиту? Я Поляндию и ФРГ не рассматриваю в данном случае. Только у нас.
Сколько процентов читающих и пишущих здесь входят в правые сектора этой диаграммы - переинвестируют деньги людей(и всегда выгодно и себе, и клиентам) или вкладывают свои миллионы, заработанные непонятно где и как у нас в прибыльный однозначно(иначе не будешь ездить на престижной иномарке и отдыхать когда хочешь) бизнес?
Vlad442 написав:ставить маленький диван без подлокотников и разборную металлическую кровать, которую всегда можно раскрутить и увезти легковушкой
А матрас от кровати тоже легковушкой?
а почему нет? кровать все равно едет или большом авто, или на крыше. и не обязательно сдается с матрасом, это по нынешним временам расходник/вещь личного пользования, вроде зубной щетки, только крупнее.
ihorkyiv написав:Нарешті чесний, справедливий і політично правильний підхід до реновації кварталів застарілого житла. Навряд чи серед хрущевласників знайдуться йолопи, які не погодяться на такі "смачні" умови. Визначальним чинником є надання нового житла у тому ж мікрорайоні, де розміщувалося старе. Залишилося погодити проект у кабміні, ухвалити закон у парламенті, отримати підпис президента і зачекати 7-10 років до початку його активної реалізації. dengi.ua/realty/309223-Ukraincev-budut-pereseljat--iz--hrucshevok--v-novye-doma "...изначально будут строиться пусковые дома, затем туда переселят людей. И только после этого будут сноситься старые дома. Кроме того, новое жилье должно быть с ремонтом, а также нужно обеспечить переезжающим помощь, если она понадобится. Парцхаладзе уточнил, что реализация такого проекта поспособствует тому, что жители “хрущевок“ смогут капитализировать свое нажитое имущество в два раза".
Наживка смачна.
Проте безплатний сир буває лише в мишоловці!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
ihorkyiv написав:"У Берліні заборонили підвищувати вартість оренди житла у найближчі п’ять років" https://hmarochos.kiev.ua/2019/06/20/u- ... yat-rokiv/ Якщо інфляція мізерна, то можна й не підвищувати орендну ставку. Але рішення - за власником житла. Попит і пропозиція формують ціни. Я у шоці !!! А як же вільні капіталістичні відносини і свобода підприємництва ?? На грунті патерналістських запитів з боку населення Німеччина упевнено рухається до "розвинутого соціалізму і остаточної перемоги комунізму уже у наступному десятилітті". )) "У квітні мешканці Берліна вийшли на протест проти зростання цін на оренду житла: великих орендодавців хочуть попросити з міста, а житлові площі передати до міського житлового фонду". Куди котиться Німеччина ?? Свободу німецьким лендлордам !!! ))
если совсем ничего не регулировать в духе Айн Рэнд и ортодокальных либертарианцев, то очень быстро сильнейшие начнут выживать прочих, что сведет на нет положительные достижения цивилизации за период с появления письменности)
finuser284 написав:Мне кажется [b]лучше[/b] сдавать квартиру не заключая договор аренды.
Можете одразу з вокзалу привести і заселити трьох смердючих безхатьків. Результат приблизно виявиться однаковим.
распространенное мнение, точнее его вариация- договор ваш бамажка, даже у лендлордов) когда спрашиваешь про альтернативу бумажке, иногда отвечают нотариальный. но на возражение и шо вы будете делать с нотариальным, если шото пойдет не так, обычно толком не могут ответить. в суд-то теоретически и тот, и тот сгодятся, но нотариальный подразумевает дань кровопийцам в правительстве с первого дня)