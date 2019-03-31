RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1469147014711472

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:44

  Прохожий написав:
  rjkz написав:У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.

что это дает?
это как побряцать чем-либо, наверное :D
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 07.08.17
Подякував: 751 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:01

  Ethereum написав:Они "тролли" и это ясно. Ну невозможно быть экспертом всюду: в аренде, в курсе валют и в банковских тонкостях. :D

"не нужно проходить тест на IQ чтобы быть в Сенате" :D
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 07.08.17
Подякував: 751 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:14

  antonivs3 написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.

что это дает?
это как побряцать чем-либо, наверное :D

когда в реальной жизни высказаться некому весь понос направляется в интернет.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2388
З нами з: 06.04.16
Подякував: 659 раз.
Подякували: 735 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:16

  vitaliian написав:знакомый купил в Севастополе однушку на 1м этаже, сделал пристройку, а под пристройкой в подвале - кухню. Умудрился там жить, а пристройку с отдельным входом сдавать, санузел общий. Спрос был всегда.

Особенно летом, курорт же
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 07.08.17
Подякував: 751 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:24

  flyman написав: Думаю, що 8000 грн. в Ірпені реально.

Думаю, що за 8тыс в Куйоффе реально))
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 07.08.17
Подякував: 751 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1469147014711472
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1267, 1268, 1269
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
12687 890111
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 09:25
Serg-ik
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
7 399
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 23:40
Viareggio
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181250
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.