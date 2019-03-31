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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 чер, 2019 07:44
Прохожий написав: rjkz написав:
У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.
что это дает?
это как побряцать чем-либо, наверное
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Сер 26 чер, 2019 08:14
antonivs3 написав: Прохожий написав: rjkz написав:
У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.
что это дает?
это как побряцать чем-либо, наверное
когда в реальной жизни высказаться некому весь понос направляется в интернет.
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vitaliian
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Додано: Сер 26 чер, 2019 08:16
vitaliian написав:
знакомый купил в Севастополе однушку на 1м этаже, сделал пристройку, а под пристройкой в подвале - кухню. Умудрился там жить, а пристройку с отдельным входом сдавать, санузел общий. Спрос был всегда.
Особенно летом, курорт же
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Сер 26 чер, 2019 08:24
flyman написав:
Думаю, що 8000 грн. в Ірпені реально.
Думаю, що за 8тыс в Куйоффе реально))
Савченко Так!
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antonivs3
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