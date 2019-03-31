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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1469147014711472

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:44

  Прохожий написав:
  rjkz написав:У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.

что это дает?
это как побряцать чем-либо, наверное :D
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:01

  Ethereum написав:Они "тролли" и это ясно. Ну невозможно быть экспертом всюду: в аренде, в курсе валют и в банковских тонкостях. :D

"не нужно проходить тест на IQ чтобы быть в Сенате" :D
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:14

  antonivs3 написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.

что это дает?
это как побряцать чем-либо, наверное :D

когда в реальной жизни высказаться некому весь понос направляется в интернет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:16

  vitaliian написав:знакомый купил в Севастополе однушку на 1м этаже, сделал пристройку, а под пристройкой в подвале - кухню. Умудрился там жить, а пристройку с отдельным входом сдавать, санузел общий. Спрос был всегда.

Особенно летом, курорт же
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:24

  flyman написав: Думаю, що 8000 грн. в Ірпені реально.

Думаю, що за 8тыс в Куйоффе реально))
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:43

  antonivs3 написав:
  flyman написав: Думаю, що 8000 грн. в Ірпені реально.

Думаю, що за 8тыс в Куйоффе реально))

Тише!
Флай пытается свой цоколь пристроить, а Вы ему всех арендаторов так разгоните
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:40

  барабашов написав:Вы знаете где взять кредит под обьект недвижимости, который принесёт пассивно(да хоть активно, посуточно) больше, чем ставка по залоговому кредиту? Я Поляндию и ФРГ не рассматриваю в данном случае. Только у нас.


Ну флай пише, що у Долярчика екстрасенсорні здібності, хто ж вам рибні місця видасть?
Напевно взяти іпотеку (читай - возитися з банками, доками, обтяженнями) набагато простіше і дешевше, ніж одразу заплатити за квартиру.

Та і в банках мабуть одні дебіли сидять і метикують - як би то видати побільше іпотек в грн перед девалом?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  galadriel написав:в банках мабуть одні дебіли сидять

... але ж ті "дибіли" теж не можуть знати наперед, коли нагряне криза/девал? :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:40

  Долярчик написав:
  galadriel написав:в банках мабуть одні дебіли сидять

... але ж ті "дибіли" теж не можуть знати наперед, коли нагряне криза/девал? :wink:

кризис давно назрел.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vitaliian написав:когда в реальной жизни высказаться некому весь понос направляется в интернет.

вы как раз и подтверждаете это!! :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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