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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 чер, 2019 07:44
Прохожий написав: rjkz написав:
У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.
что это дает?
это как побряцать чем-либо, наверное
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Сер 26 чер, 2019 08:14
antonivs3 написав: Прохожий написав: rjkz написав:
У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.
что это дает?
это как побряцать чем-либо, наверное
когда в реальной жизни высказаться некому весь понос направляется в интернет.
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vitaliian
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Додано: Сер 26 чер, 2019 08:16
vitaliian написав:
знакомый купил в Севастополе однушку на 1м этаже, сделал пристройку, а под пристройкой в подвале - кухню. Умудрился там жить, а пристройку с отдельным входом сдавать, санузел общий. Спрос был всегда.
Особенно летом, курорт же
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Сер 26 чер, 2019 08:24
flyman написав:
Думаю, що 8000 грн. в Ірпені реально.
Думаю, що за 8тыс в Куйоффе реально))
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:43
antonivs3 написав: flyman написав:
Думаю, що 8000 грн. в Ірпені реально.
Думаю, що за 8тыс в Куйоффе реально))
Тише!
Флай пытается свой цоколь пристроить, а Вы ему всех арендаторов так разгоните
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antey1969
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Додано: Сер 26 чер, 2019 10:40
барабашов написав:
Вы знаете где взять кредит под обьект недвижимости, который принесёт пассивно(да хоть активно, посуточно) больше, чем ставка по залоговому кредиту? Я Поляндию и ФРГ не рассматриваю в данном случае. Только у нас.
Ну флай пише, що у Долярчика екстрасенсорні здібності, хто ж вам рибні місця видасть?
Напевно взяти іпотеку (читай - возитися з банками, доками, обтяженнями) набагато простіше і дешевше, ніж одразу заплатити за квартиру.
Та і в банках мабуть одні дебіли сидять і метикують - як би то видати побільше іпотек в грн перед девалом?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:21
galadriel написав:
в банках мабуть одні дебіли сидять
... але ж ті "дибіли" теж не можуть знати наперед, коли нагряне криза/девал?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:50
vitaliian написав:
когда в реальной жизни высказаться некому весь понос направляется в интернет.
вы как раз и подтверждаете это!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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