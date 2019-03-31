... але, ще НЕ настав!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:01
... але, ще НЕ настав!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:06
кризис 2008 ещё НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ. Из экономического он перешёл в политическую фазу, а это чревато последствиями похуже чем дефолт и девальвация. Народ может устать доверять "киевским" политикам. Достаточно ещё поднять тарифы или придумать новый налог чтобы местные лидеры мнений при полной поддержке населения начали отбирать власть у центра.
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:26
НАЧАЛОСЬ немного раньше, в Сараево, с неправильно понятой шутки гимназиста Гаврилы
Востаннє редагувалось antonivs3 в Сер 26 чер, 2019 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:28
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