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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1470147114721473

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:01

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:
  galadriel написав:в банках мабуть одні дебіли сидять

... але ж ті "дибіли" теж не можуть знати наперед, коли нагряне криза/девал? :wink:

кризис давно назрел.

... але, ще НЕ настав!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:06

кризис 2008 ещё НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ. Из экономического он перешёл в политическую фазу, а это чревато последствиями похуже чем дефолт и девальвация. Народ может устать доверять "киевским" политикам. Достаточно ещё поднять тарифы или придумать новый налог чтобы местные лидеры мнений при полной поддержке населения начали отбирать власть у центра.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:26

  vitaliian написав:кризис 2008 ещё НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ. Из экономического он перешёл в политическую фазу, а это чревато..

НАЧАЛОСЬ немного раньше, в Сараево, с неправильно понятой шутки гимназиста Гаврилы :mrgreen:
Востаннє редагувалось antonivs3 в Сер 26 чер, 2019 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:28

  antonivs3 написав:
  vitaliian написав:кризис 2008 ещё НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ. Из экономического он перешёл в политическую фазу, а это чревато..

НАЧАЛОСЬ немного раньше, в Сараево :mrgreen:

в 1914?
vitaliian
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