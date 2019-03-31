Додано: Чет 27 чер, 2019 12:06

Інформація варта уваги, для заробітчан:" ваш ребенок едет в европейскую страну гастарбайтером. Без рабочей визы, это означает – нелегально. Он может жить в общежитии, а может снимать трехкомнатную квартиру, где в каждой комнате живет 3-4 человека. Работать он будет на конвейере для украинцев. Вы слышали про эти конвейеры? На конвейерах, где работают поляки или румыны скорость установлена 60 операций в минуту на человека. На конвейерах для украинцев – 110. Нет визовой и консульской поддержки, нет контракта. Все, что с тобой происходит – это твои проблемы. Последний случай – из вчерашних новостей: украинскому парню стало плохо в цеху, хозяин отказался вызывать скорую. Когда тот умер, хозяин вывез его на машине за 150 километров и просто выбросил в лесу.Меня упрекают, что я без должного уважения отзываюсь о заработках за рубежом, пишу, что попадая туда, украинец для местных становится вторым или третьим сортом, и рассказывают мне, насколько это неправда, насколько там все успешны, и какие деньги привозят оттуда. Возможно, это пишут менеджеры тех агентств, что отправляют украинцев на каторжные работы в виде биороботов в страны, где местные не желают выполнять тяжелую работу?Мне говорят: да, но в Украине не заработать таких денег. Те бешеные бабки, что привозят люди, покрывают все эти риски. Хорошо, посчитаем: сначала ваш ребенок отдаст 3 000 грн. за эту фантастическую возможность работать. Потом за свои деньги доберется до места. Потом его поселят. Правда, все, чем он там будет пользоваться, он должен привезти с собой: постель, кастрюли и спрей от клопов. И вот он там работает, и живет припеваючи. Тратит заработанные деньги на жизнь, но можно и не тратить, и вернуться в Украину в состоянии животного. Его, конечно штрафуют, он что-то ест, и прочие накладные расходы. И вот он наконец возвращается. Денег, которые он привезет, хватит на жизнь дома, пока он будет искать следующую сказочную работу за рубежом.А в это время даже в Днепре все столбы густо заклеены объявлениями с вакансиями разных рабочих специальностей. И предприятия наши, и работа не на износ, как там, и в своей стране, без всех неудобств и расходов, которые сводят почти весь заработок к минимуму, и легально, и в своих правах. и главное – не клятый не мятый, украинец у себя в Украине.Но люди отвечают мне на это: "Это все фигня, здесь я работать брезгую. Здесь работать – западло, в этой стране! Я лучше поеду в Европу лупашить 110 операций в минуту, каждый день платить штрафы и жить в ангаре с клопами, не так это страшно, ведь постель и кастрюли я привезу с собой, кусочек Родины. А думать, искать варианты и работать на свою страну я не буду. И считать ничего не хочу. Кум сказал – там выгоднее, шо я, куму не поверю? Потому что когда меня депортируют, я найду еще одну такую работу в Европе."