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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1470147114721473

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:01

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:
  galadriel написав:в банках мабуть одні дебіли сидять

... але ж ті "дибіли" теж не можуть знати наперед, коли нагряне криза/девал? :wink:

кризис давно назрел.

... але, ще НЕ настав!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:06

кризис 2008 ещё НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ. Из экономического он перешёл в политическую фазу, а это чревато последствиями похуже чем дефолт и девальвация. Народ может устать доверять "киевским" политикам. Достаточно ещё поднять тарифы или придумать новый налог чтобы местные лидеры мнений при полной поддержке населения начали отбирать власть у центра.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:26

  vitaliian написав:кризис 2008 ещё НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ. Из экономического он перешёл в политическую фазу, а это чревато..

НАЧАЛОСЬ немного раньше, в Сараево, с неправильно понятой шутки гимназиста Гаврилы :mrgreen:
Востаннє редагувалось antonivs3 в Сер 26 чер, 2019 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:28

  antonivs3 написав:
  vitaliian написав:кризис 2008 ещё НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ. Из экономического он перешёл в политическую фазу, а это чревато..

НАЧАЛОСЬ немного раньше, в Сараево :mrgreen:

в 1914?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:06

Заробки за кордоном - роздуми

Інформація варта уваги, для заробітчан:

" ваш ребенок едет в европейскую страну гастарбайтером. Без рабочей визы, это означает – нелегально. Он может жить в общежитии, а может снимать трехкомнатную квартиру, где в каждой комнате живет 3-4 человека. Работать он будет на конвейере для украинцев. Вы слышали про эти конвейеры? На конвейерах, где работают поляки или румыны скорость установлена 60 операций в минуту на человека. На конвейерах для украинцев – 110. Нет визовой и консульской поддержки, нет контракта. Все, что с тобой происходит – это твои проблемы. Последний случай – из вчерашних новостей: украинскому парню стало плохо в цеху, хозяин отказался вызывать скорую. Когда тот умер, хозяин вывез его на машине за 150 километров и просто выбросил в лесу.
Меня упрекают, что я без должного уважения отзываюсь о заработках за рубежом, пишу, что попадая туда, украинец для местных становится вторым или третьим сортом, и рассказывают мне, насколько это неправда, насколько там все успешны, и какие деньги привозят оттуда. Возможно, это пишут менеджеры тех агентств, что отправляют украинцев на каторжные работы в виде биороботов в страны, где местные не желают выполнять тяжелую работу?

Мне говорят: да, но в Украине не заработать таких денег. Те бешеные бабки, что привозят люди, покрывают все эти риски. Хорошо, посчитаем: сначала ваш ребенок отдаст 3 000 грн. за эту фантастическую возможность работать. Потом за свои деньги доберется до места. Потом его поселят. Правда, все, чем он там будет пользоваться, он должен привезти с собой: постель, кастрюли и спрей от клопов. И вот он там работает, и живет припеваючи. Тратит заработанные деньги на жизнь, но можно и не тратить, и вернуться в Украину в состоянии животного. Его, конечно штрафуют, он что-то ест, и прочие накладные расходы. И вот он наконец возвращается. Денег, которые он привезет, хватит на жизнь дома, пока он будет искать следующую сказочную работу за рубежом.

А в это время даже в Днепре все столбы густо заклеены объявлениями с вакансиями разных рабочих специальностей. И предприятия наши, и работа не на износ, как там, и в своей стране, без всех неудобств и расходов, которые сводят почти весь заработок к минимуму, и легально, и в своих правах. и главное – не клятый не мятый, украинец у себя в Украине.

Но люди отвечают мне на это: "Это все фигня, здесь я работать брезгую. Здесь работать – западло, в этой стране! Я лучше поеду в Европу лупашить 110 операций в минуту, каждый день платить штрафы и жить в ангаре с клопами, не так это страшно, ведь постель и кастрюли я привезу с собой, кусочек Родины. А думать, искать варианты и работать на свою страну я не буду. И считать ничего не хочу. Кум сказал – там выгоднее, шо я, куму не поверю? Потому что когда меня депортируют, я найду еще одну такую работу в Европе."

https://uainfo.org/blognews/1561624149- ... yanii.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:23

  Frant написав:Інформація варта уваги, для заробітчан:

" ваш ребенок едет в европейскую страну гастарбайтером. Без рабочей визы, это означает – нелегально. Он может жить в общежитии, а может снимать трехкомнатную квартиру, где в каждой комнате живет 3-4 человека. Работать он будет на конвейере для украинцев. Вы слышали про эти конвейеры? На конвейерах, где работают поляки или румыны скорость установлена 60 операций в минуту на человека. На конвейерах для украинцев – 110. Нет визовой и консульской поддержки, нет контракта. Все, что с тобой происходит – это твои проблемы. Последний случай – из вчерашних новостей: украинскому парню стало плохо в цеху, хозяин отказался вызывать скорую. Когда тот умер, хозяин вывез его на машине за 150 километров и просто выбросил в лесу.
Меня упрекают, что я без должного уважения отзываюсь о заработках за рубежом, пишу, что попадая туда, украинец для местных становится вторым или третьим сортом, и рассказывают мне, насколько это неправда, насколько там все успешны, и какие деньги привозят оттуда. Возможно, это пишут менеджеры тех агентств, что отправляют украинцев на каторжные работы в виде биороботов в страны, где местные не желают выполнять тяжелую работу?

Мне говорят: да, но в Украине не заработать таких денег. Те бешеные бабки, что привозят люди, покрывают все эти риски. Хорошо, посчитаем: сначала ваш ребенок отдаст 3 000 грн. за эту фантастическую возможность работать. Потом за свои деньги доберется до места. Потом его поселят. Правда, все, чем он там будет пользоваться, он должен привезти с собой: постель, кастрюли и спрей от клопов. И вот он там работает, и живет припеваючи. Тратит заработанные деньги на жизнь, но можно и не тратить, и вернуться в Украину в состоянии животного. Его, конечно штрафуют, он что-то ест, и прочие накладные расходы. И вот он наконец возвращается. Денег, которые он привезет, хватит на жизнь дома, пока он будет искать следующую сказочную работу за рубежом.

А в это время даже в Днепре все столбы густо заклеены объявлениями с вакансиями разных рабочих специальностей. И предприятия наши, и работа не на износ, как там, и в своей стране, без всех неудобств и расходов, которые сводят почти весь заработок к минимуму, и легально, и в своих правах. и главное – не клятый не мятый, украинец у себя в Украине.

Но люди отвечают мне на это: "Это все фигня, здесь я работать брезгую. Здесь работать – западло, в этой стране! Я лучше поеду в Европу лупашить 110 операций в минуту, каждый день платить штрафы и жить в ангаре с клопами, не так это страшно, ведь постель и кастрюли я привезу с собой, кусочек Родины. А думать, искать варианты и работать на свою страну я не буду. И считать ничего не хочу. Кум сказал – там выгоднее, шо я, куму не поверю? Потому что когда меня депортируют, я найду еще одну такую работу в Европе."

https://uainfo.org/blognews/1561624149- ... yanii.html

Интересно, на кого "это" рассчитано?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:30

BIGor зачем вы эту муть скопипастили? В 21м веке каждый сам выбирает кем ему быть и где ему жить. Автор навязывает патриархальные ценности морально устаревшие 100лет назад. Хоть на коней не призывает пересаживаться с иномарок.
vitaliian
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