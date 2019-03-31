Додано: Чет 27 чер, 2019 13:07

Frant написав: Інформація варта уваги, для заробітчан:



" ваш ребенок едет в европейскую страну гастарбайтером. Без рабочей визы, это означает – нелегально. Он может жить в общежитии, а может снимать трехкомнатную квартиру, где в каждой комнате живет 3-4 человека. Работать он будет на конвейере для украинцев. Вы слышали про эти конвейеры? На конвейерах, где работают поляки или румыны скорость установлена 60 операций в минуту на человека. На конвейерах для украинцев – 110. Нет визовой и консульской поддержки, нет контракта. Все, что с тобой происходит – это твои проблемы. Последний случай – из вчерашних новостей: украинскому парню стало плохо в цеху, хозяин отказался вызывать скорую. Когда тот умер, хозяин вывез его на машине за 150 километров и просто выбросил в лесу.

Меня упрекают, что я без должного уважения отзываюсь о заработках за рубежом, пишу, что попадая туда, украинец для местных становится вторым или третьим сортом, и рассказывают мне, насколько это неправда, насколько там все успешны, и какие деньги привозят оттуда. Возможно, это пишут менеджеры тех агентств, что отправляют украинцев на каторжные работы в виде биороботов в страны, где местные не желают выполнять тяжелую работу?



Мне говорят: да, но в Украине не заработать таких денег. Те бешеные бабки, что привозят люди, покрывают все эти риски. Хорошо, посчитаем: сначала ваш ребенок отдаст 3 000 грн. за эту фантастическую возможность работать. Потом за свои деньги доберется до места. Потом его поселят. Правда, все, чем он там будет пользоваться, он должен привезти с собой: постель, кастрюли и спрей от клопов. И вот он там работает, и живет припеваючи. Тратит заработанные деньги на жизнь, но можно и не тратить, и вернуться в Украину в состоянии животного. Его, конечно штрафуют, он что-то ест, и прочие накладные расходы. И вот он наконец возвращается. Денег, которые он привезет, хватит на жизнь дома, пока он будет искать следующую сказочную работу за рубежом.



А в это время даже в Днепре все столбы густо заклеены объявлениями с вакансиями разных рабочих специальностей. И предприятия наши, и работа не на износ, как там, и в своей стране, без всех неудобств и расходов, которые сводят почти весь заработок к минимуму, и легально, и в своих правах. и главное – не клятый не мятый, украинец у себя в Украине.



Но люди отвечают мне на это: "Это все фигня, здесь я работать брезгую. Здесь работать – западло, в этой стране! Я лучше поеду в Европу лупашить 110 операций в минуту, каждый день платить штрафы и жить в ангаре с клопами, не так это страшно, ведь постель и кастрюли я привезу с собой, кусочек Родины. А думать, искать варианты и работать на свою страну я не буду. И считать ничего не хочу. Кум сказал – там выгоднее, шо я, куму не поверю? Потому что когда меня депортируют, я найду еще одну такую работу в Европе."



https://uainfo.org/blognews/1561624149- ... yanii.html Інформація варта уваги, для заробітчан:" ваш ребенок едет в европейскую страну гастарбайтером. Без рабочей визы, это означает – нелегально. Он может жить в общежитии, а может снимать трехкомнатную квартиру, где в каждой комнате живет 3-4 человека. Работать он будет на конвейере для украинцев. Вы слышали про эти конвейеры? На конвейерах, где работают поляки или румыны скорость установлена 60 операций в минуту на человека. На конвейерах для украинцев – 110. Нет визовой и консульской поддержки, нет контракта. Все, что с тобой происходит – это твои проблемы. Последний случай – из вчерашних новостей: украинскому парню стало плохо в цеху, хозяин отказался вызывать скорую. Когда тот умер, хозяин вывез его на машине за 150 километров и просто выбросил в лесу.Меня упрекают, что я без должного уважения отзываюсь о заработках за рубежом, пишу, что попадая туда, украинец для местных становится вторым или третьим сортом, и рассказывают мне, насколько это неправда, насколько там все успешны, и какие деньги привозят оттуда. Возможно, это пишут менеджеры тех агентств, что отправляют украинцев на каторжные работы в виде биороботов в страны, где местные не желают выполнять тяжелую работу?Мне говорят: да, но в Украине не заработать таких денег. Те бешеные бабки, что привозят люди, покрывают все эти риски. Хорошо, посчитаем: сначала ваш ребенок отдаст 3 000 грн. за эту фантастическую возможность работать. Потом за свои деньги доберется до места. Потом его поселят. Правда, все, чем он там будет пользоваться, он должен привезти с собой: постель, кастрюли и спрей от клопов. И вот он там работает, и живет припеваючи. Тратит заработанные деньги на жизнь, но можно и не тратить, и вернуться в Украину в состоянии животного. Его, конечно штрафуют, он что-то ест, и прочие накладные расходы. И вот он наконец возвращается. Денег, которые он привезет, хватит на жизнь дома, пока он будет искать следующую сказочную работу за рубежом.А в это время даже в Днепре все столбы густо заклеены объявлениями с вакансиями разных рабочих специальностей. И предприятия наши, и работа не на износ, как там, и в своей стране, без всех неудобств и расходов, которые сводят почти весь заработок к минимуму, и легально, и в своих правах. и главное – не клятый не мятый, украинец у себя в Украине.Но люди отвечают мне на это: "Это все фигня, здесь я работать брезгую. Здесь работать – западло, в этой стране! Я лучше поеду в Европу лупашить 110 операций в минуту, каждый день платить штрафы и жить в ангаре с клопами, не так это страшно, ведь постель и кастрюли я привезу с собой, кусочек Родины. А думать, искать варианты и работать на свою страну я не буду. И считать ничего не хочу. Кум сказал – там выгоднее, шо я, куму не поверю? Потому что когда меня депортируют, я найду еще одну такую работу в Европе."

Столбы начали реальными работами быть обклеенными после того как люди свалили на заработки. Уверен, что в Польше работа есть разная. Кстати, самые ужасные условия и низкую зарплату (возможно помимо поляков) гражданам Украины предоставляют работодатели-украинцы. У меня был знакомый, который переправлял строительных рабочих в Польшу - это как раз о нас. Причем это сейчас речь о неквалифицированном труде...Хотите раскажу, впрочем уже рассказывал, но повторюсь, о ситуации с рабочими в моей нише? Несколько лет назад, одна немецкая, правда, фирма открыла представительство в Украине, трудоустраивала рабочих, а потом делала перевод в Германию. Первый немецкий контракт был 7 евро в час. На 3 месяца. Отсеяли ленивых и недисциплинированных. Оставшиеся были распределены на достаточно квалифицированных и недостаточно. Квалифицированным на полгода дали 12 евро в час, через некоторое время повысили до 17, а уже через год дали 25 евро в час. Трансфер в Германию, проживание в общежитии за счет работодателя. 1 раз в год оплачиваемый перелет в Украину и обратно. Мой бывший сотрудник, который здесь учил других, а туда поехал от безденежья рабочим, получил временный вид на жительство и жаловался, что удается откладывать в месяц всего 3 тысячи евро. При этом рабочий день с 8 до 17 и 5 раз в неделю. Никаких переработок. В 17-00 заканчиваются работы на объекте, а в 18-00 каждый день проходит специальная бригада убирающая мусор, причем если не убраны материалы или инструмент - полетит в мусор.В Польше конечно заработки меньше, но Польшу используют как стартовую площадку для дальнейшей работы в Европе.Знакомый директор строительной фирмы нашел контракт в Польше, приехал с людьми и оборудованием, выполнил, нашел контракт в Чехии, потом в Венгрии. Потом контракт не нашел и решил вернуться в Украину. ВСЕ рабочие остались в Европе. Вернулся только директор и зам. Чего вдруг? Там-же ужасные условия? Может хотят работать и зарабатывать, а не работать за зарплату которая не покрывает ни жилья ни питания. Во времена рабовладельческого строя рабов рабовладелец обязан был содержать и кормить. Сейчас проще - денег на еду не хватает - твои проблемы. Знаю одного работодателя в КИЕВЕ, у него зарплаты от 6 до 8 тысяч гривен...ГРЯЗНЫМИ. На данный момент в штате остался 1 человек.Еще пример - Будивельник, возмущающийся, что люди в Польшу уехали, хотя во Львове можно найти работу и ДАЖЕ АЖ на 20 000 грн. На вопрос - платит-ли он своим работникам 20 000 грн, последовал ответ " А почему 20 000, почему не 200 000?"Я понимаю, не всякому бизнесу сейчас просто - не все сидят на потоках и пилят бюджеты, но если бизнес не может функционировать так, чтобы платить достойные эквивалентного труда зарплаты, то или бизнес плох или условия его ведения плохи. Так как выезд людей имеет не то что массовый, а повальный характер, говорит скорее о втором. Бизнес климат в самой бедной и самой коррумпированной стране Европы не дает возможностей бизнесу.Бизнес, кстати, тоже валит.Я уже тоже рассказывал, об Ай-ти фирме, которых в Украине кошмарили наездами, а после переезда всего персонала с семьями в юго-западную страну ЕС, они за первый год заработали более 60 млн евро. И это при штате в 16 человек.Конечно, такой свал несет колоссальные риски государственности Украины, но кроме агитпропа "тамфсеплохо" надо что-то в Украине менять. И срочно. Если уже не поздно.Россказни что в Польше, Чехии, Португалии, Германии, США, Канаде, Австралии и пр. не любят украинцев, кидают на деньги (частные случаи есть, как и внутри Украины) и раздувать это как массовое явление - это корм для скудоумных. Умные, образованные и квалифицированные люди везде востребованы...кроме Украины.Можете мне не отвечать - я на каждый ваш вытянутый из глубин Интернета случай имею десяток случаев своих знакомых. Пару еще могу подкинуть. По теме.1. Разговаривал со своим маклером - заробитчане присылают деньги для покупки квартир в Киеве под аренду. На момент разговора из Германии человек прислал 110 кевро, на которые были проинвестированы 2 шт 1к в бизнес-классе.2. После 2,5 лет в Канаде на "птичьих правах" и потом полученной рабочей визе и работе дальнобойщиком, была куплена по переуступке 1 к в новострое не Левом берегу под аренду.Насчет Польши только одно негативное мое соображение могу представить - ввиду простоты получения там работы, в основном туда попадают низкоквалифицированные и малообразованные люди. Возможно, пользуясь ограниченностью таких людей, работодатели и ведут себя так. В такие страны как Германия, США, Канада попасть очень непросто и это служит фильтром своеобразным для людей. Поэтому кто туда уже попадает - и более настойчивые и более квалифицированные и более образованные и более активные. И эти качества позволяют им там добиться успеха.Для того, чтобы попасть в Австралию, надо иметь хорошее знание английского языка. Выше среднего. Это одно из условий. Сдать экзамен и получить сертификат IELTS - очень непросто и стоит порядка 150 баксов за одну попытку, но оцените настойчивость и целеустремленность этого человека (как я понял - инженер-энергетик с Хмельницкой АЭС), такой будет успешным везде: