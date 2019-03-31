... але, ще НЕ настав!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:01
... але, ще НЕ настав!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:06
кризис 2008 ещё НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ. Из экономического он перешёл в политическую фазу, а это чревато последствиями похуже чем дефолт и девальвация. Народ может устать доверять "киевским" политикам. Достаточно ещё поднять тарифы или придумать новый налог чтобы местные лидеры мнений при полной поддержке населения начали отбирать власть у центра.
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:26
НАЧАЛОСЬ немного раньше, в Сараево, с неправильно понятой шутки гимназиста Гаврилы
Востаннє редагувалось antonivs3 в Сер 26 чер, 2019 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:28
Додано: Чет 27 чер, 2019 13:07
Столбы начали реальными работами быть обклеенными после того как люди свалили на заработки. Уверен, что в Польше работа есть разная. Кстати, самые ужасные условия и низкую зарплату (возможно помимо поляков) гражданам Украины предоставляют работодатели-украинцы. У меня был знакомый, который переправлял строительных рабочих в Польшу - это как раз о нас. Причем это сейчас речь о неквалифицированном труде...
Хотите раскажу, впрочем уже рассказывал, но повторюсь, о ситуации с рабочими в моей нише? Несколько лет назад, одна немецкая, правда, фирма открыла представительство в Украине, трудоустраивала рабочих, а потом делала перевод в Германию. Первый немецкий контракт был 7 евро в час. На 3 месяца. Отсеяли ленивых и недисциплинированных. Оставшиеся были распределены на достаточно квалифицированных и недостаточно. Квалифицированным на полгода дали 12 евро в час, через некоторое время повысили до 17, а уже через год дали 25 евро в час. Трансфер в Германию, проживание в общежитии за счет работодателя. 1 раз в год оплачиваемый перелет в Украину и обратно. Мой бывший сотрудник, который здесь учил других, а туда поехал от безденежья рабочим, получил временный вид на жительство и жаловался, что удается откладывать в месяц всего 3 тысячи евро. При этом рабочий день с 8 до 17 и 5 раз в неделю. Никаких переработок. В 17-00 заканчиваются работы на объекте, а в 18-00 каждый день проходит специальная бригада убирающая мусор, причем если не убраны материалы или инструмент - полетит в мусор.
В Польше конечно заработки меньше, но Польшу используют как стартовую площадку для дальнейшей работы в Европе.
Знакомый директор строительной фирмы нашел контракт в Польше, приехал с людьми и оборудованием, выполнил, нашел контракт в Чехии, потом в Венгрии. Потом контракт не нашел и решил вернуться в Украину. ВСЕ рабочие остались в Европе. Вернулся только директор и зам. Чего вдруг? Там-же ужасные условия? Может хотят работать и зарабатывать, а не работать за зарплату которая не покрывает ни жилья ни питания. Во времена рабовладельческого строя рабов рабовладелец обязан был содержать и кормить. Сейчас проще - денег на еду не хватает - твои проблемы. Знаю одного работодателя в КИЕВЕ, у него зарплаты от 6 до 8 тысяч гривен...ГРЯЗНЫМИ. На данный момент в штате остался 1 человек.
Еще пример - Будивельник, возмущающийся, что люди в Польшу уехали, хотя во Львове можно найти работу и ДАЖЕ АЖ на 20 000 грн. На вопрос - платит-ли он своим работникам 20 000 грн, последовал ответ " А почему 20 000, почему не 200 000?"
Я понимаю, не всякому бизнесу сейчас просто - не все сидят на потоках и пилят бюджеты, но если бизнес не может функционировать так, чтобы платить достойные эквивалентного труда зарплаты, то или бизнес плох или условия его ведения плохи. Так как выезд людей имеет не то что массовый, а повальный характер, говорит скорее о втором. Бизнес климат в самой бедной и самой коррумпированной стране Европы не дает возможностей бизнесу.
Бизнес, кстати, тоже валит.
Я уже тоже рассказывал, об Ай-ти фирме, которых в Украине кошмарили наездами, а после переезда всего персонала с семьями в юго-западную страну ЕС, они за первый год заработали более 60 млн евро. И это при штате в 16 человек.
Конечно, такой свал несет колоссальные риски государственности Украины, но кроме агитпропа "тамфсеплохо" надо что-то в Украине менять. И срочно. Если уже не поздно.
Россказни что в Польше, Чехии, Португалии, Германии, США, Канаде, Австралии и пр. не любят украинцев, кидают на деньги (частные случаи есть, как и внутри Украины) и раздувать это как массовое явление - это корм для скудоумных. Умные, образованные и квалифицированные люди везде востребованы...кроме Украины.
Можете мне не отвечать - я на каждый ваш вытянутый из глубин Интернета случай имею десяток случаев своих знакомых. Пару еще могу подкинуть. По теме.
1. Разговаривал со своим маклером - заробитчане присылают деньги для покупки квартир в Киеве под аренду. На момент разговора из Германии человек прислал 110 кевро, на которые были проинвестированы 2 шт 1к в бизнес-классе.
2. После 2,5 лет в Канаде на "птичьих правах" и потом полученной рабочей визе и работе дальнобойщиком, была куплена по переуступке 1 к в новострое не Левом берегу под аренду.
Насчет Польши только одно негативное мое соображение могу представить - ввиду простоты получения там работы, в основном туда попадают низкоквалифицированные и малообразованные люди. Возможно, пользуясь ограниченностью таких людей, работодатели и ведут себя так. В такие страны как Германия, США, Канада попасть очень непросто и это служит фильтром своеобразным для людей. Поэтому кто туда уже попадает - и более настойчивые и более квалифицированные и более образованные и более активные. И эти качества позволяют им там добиться успеха.
Для того, чтобы попасть в Австралию, надо иметь хорошее знание английского языка. Выше среднего. Это одно из условий. Сдать экзамен и получить сертификат IELTS - очень непросто и стоит порядка 150 баксов за одну попытку, но оцените настойчивость и целеустремленность этого человека (как я понял - инженер-энергетик с Хмельницкой АЭС), такой будет успешным везде:
Додано: Чет 27 чер, 2019 13:46
А тем временем автор этого эпичного поста на ФБ дает пояснение:
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:10
Gastarbaiter , то есть работы полно, а платилка не отросла. Или жмотятся.
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:22
65 баллов для гражданства Австралии было лет 5 назад, сейчас все гораздо сложнее, с 65 не пройдешь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:28
Сначала нормальные Законы, потом наказание за их невыполнение. А хотелки-жмотелки это лирика. Если работодатель хочет платить минималку не вижу проблемы, по Закону имеет право. Вопросы не к нему, а к правительству и президенту, почему Закон разрешает нанимать сотрудника фактически за еду .
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:07
томущо совок закінчився ... якось так сказав би будівельник
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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