Додано: Чет 27 чер, 2019 18:35

vitaliian написав: rjkz написав: Gastarbaiter , то есть работы полно, а платилка не отросла. Или жмотятся. , то есть работы полно, а платилка не отросла. Или жмотятся.

Сначала нормальные Законы, потом наказание за их невыполнение. А хотелки-жмотелки это лирика. Если работодатель хочет платить минималку не вижу проблемы, по Закону имеет право. Вопросы не к нему, а к правительству и президенту, почему Закон разрешает нанимать сотрудника фактически за еду . Сначала нормальные Законы, потом наказание за их невыполнение. А хотелки-жмотелки это лирика. Если работодатель хочет платить минималку не вижу проблемы, по Закону имеет право. Вопросы не к нему, а к правительству и президенту, почему Закон разрешает нанимать сотрудника фактически за еду .

Да, закон позволяет, но, к примеру, в США сейчас тоже рынок труда горит. Минимальный уровень безработицы за всю историю существования США. Трамп перекрыл границы. Ограничил и легальную и нелегальную эмиграцию, закрыл возможность для работы супругов для держателей некоторых типов рабочих виз. В результате, для легальной работы, даже на первую и низкоквалифицированную работу работодатели дают 12 баксов в час и если человек их в принципе устраивает, после испытательного срока переводят на 15. Это при 7-11 баксов в час минималки в зависимости от штата.Кто мешает тому-же ноющему, что никто к нему не хочет идти работать, Будивельнику поднять зарплату, чтобы люди не уходили? Только его возможности или желание. Раньше Украина варилась в собственном соку и только небольшой процент уезжал на заработки,но в целом на экономике это практически не сказывалось, хотя были волны эмиграции, в результате которых страна оставалась без врачей, учителей, инженеров, ученных. Они не были нужны властьпридержащим. После 2014-го года хлынул пролетариат. А это уже оказалось чувствительным - это-ж надо оставшимся больше платить, да и не хватает их. Вот они и развели агитпроп. Про то,что в стране не хватает врачей и учителей - никто не вспоминает. В Швейцарии, Англии и Германии, где наша Ылита лечится - все ок. В крайнем случае, можно в Борис обратиться. А вот без рабов дешевых их бизнес страдает.Вот сейчас пишу и плАчу - как же они бедные жить-то будут?Наверное беженцев будут завозить из Африки и приковывать к оборудованию...чтобы тоже в Европу не сбежали.