RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1471147214731474

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:20

  shapo написав:
  rjkz написав:Для того, чтобы попасть в Австралию, надо иметь хорошее знание английского языка. Выше среднего. Это одно из условий. Сдать экзамен и получить сертификат IELTS - очень непросто и стоит порядка 150 баксов за одну попытку, но оцените настойчивость и целеустремленность этого человека (как я понял - инженер-энергетик с Хмельницкой АЭС), такой будет успешным везде:


65 баллов для гражданства Австралии было лет 5 назад, сейчас все гораздо сложнее, с 65 не пройдешь


Ответил в ЛС.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9527
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4224 раз.
Подякували: 2222 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:35

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Gastarbaiter , то есть работы полно, а платилка не отросла. Или жмотятся.

Сначала нормальные Законы, потом наказание за их невыполнение. А хотелки-жмотелки это лирика. Если работодатель хочет платить минималку не вижу проблемы, по Закону имеет право. Вопросы не к нему, а к правительству и президенту, почему Закон разрешает нанимать сотрудника фактически за еду .


Да, закон позволяет, но, к примеру, в США сейчас тоже рынок труда горит. Минимальный уровень безработицы за всю историю существования США. Трамп перекрыл границы. Ограничил и легальную и нелегальную эмиграцию, закрыл возможность для работы супругов для держателей некоторых типов рабочих виз. В результате, для легальной работы, даже на первую и низкоквалифицированную работу работодатели дают 12 баксов в час и если человек их в принципе устраивает, после испытательного срока переводят на 15. Это при 7-11 баксов в час минималки в зависимости от штата.
Кто мешает тому-же ноющему, что никто к нему не хочет идти работать, Будивельнику поднять зарплату, чтобы люди не уходили? Только его возможности или желание. Раньше Украина варилась в собственном соку и только небольшой процент уезжал на заработки,но в целом на экономике это практически не сказывалось, хотя были волны эмиграции, в результате которых страна оставалась без врачей, учителей, инженеров, ученных. Они не были нужны властьпридержащим. После 2014-го года хлынул пролетариат. А это уже оказалось чувствительным - это-ж надо оставшимся больше платить, да и не хватает их. Вот они и развели агитпроп. Про то,что в стране не хватает врачей и учителей - никто не вспоминает. В Швейцарии, Англии и Германии, где наша Ылита лечится - все ок. В крайнем случае, можно в Борис обратиться. А вот без рабов дешевых их бизнес страдает.
Вот сейчас пишу и плАчу - как же они бедные жить-то будут? :mrgreen: Наверное беженцев будут завозить из Африки и приковывать к оборудованию...чтобы тоже в Европу не сбежали. :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9527
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4224 раз.
Подякували: 2222 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:37

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:Gastarbaiter , то есть работы полно, а платилка не отросла. Или жмотятся.

Сначала нормальные Законы, потом наказание за их невыполнение. А хотелки-жмотелки это лирика. Если работодатель хочет платить минималку не вижу проблемы, по Закону имеет право. Вопросы не к нему, а к правительству и президенту, почему Закон разрешает нанимать сотрудника фактически за еду .

томущо совок закінчився ... якось так сказав би будівельник


А постсовковое жлобство осталось.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9527
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4224 раз.
Подякували: 2222 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ого, те кто никогда ничего не создавали развели ной... Мало платит зажравшийся работодатель? Все себе в карман? А кто мешает создать что то свое? А, ...не хватает :( Тогда к доброму дяде Сему на работу...
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 493
З нами з: 29.07.17
Подякував: 80 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:14

Зміна клімату в Індії.

Можливо, до нас індуси поїдуть пачками?

Питання в умовах для бізнесу.


https://uainfo.org/blognews/1561643049- ... indii.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20176
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:30

  Loft написав:Ого, те кто никогда ничего не создавали развели ной... Мало платит зажравшийся работодатель? Все себе в карман? А кто мешает создать что то свое? А, ...не хватает :( Тогда к доброму дяде Сему на работу...


Если это в мой огород, то попуститесь - я бывал в разных ипостасях. В первый раз нанимал людей еще 20 лет назад и платил им на тот момент не "минимальную" зарплату.
Есть две разницы - когда работодатель НЕ ХОЧЕТ платить достойную зарплату и когда НЕ МОЖЕТ. Причем первый вариант я наблюдал неоднократно как и последствия для работодателей. Фирмы сдувались, а бывшие работники становились конкурентами.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9527
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4224 раз.
Подякували: 2222 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:32

  Frant написав:Зміна клімату в Індії.

Можливо, до нас індуси поїдуть пачками?

Питання в умовах для бізнесу.


https://uainfo.org/blognews/1561643049- ... indii.html


Пока индусы - самая многочисленная нация, прибывающая в США. Их очень много в Канаде. В Индии довольно неплохое образование и английский язык. Что им делать в Украине?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9527
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4224 раз.
Подякували: 2222 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1471147214731474
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1273, 1274, 1275
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
12741 899008
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 20:32
plugatyrev
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 440
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181325
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.