Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:Для того, чтобы попасть в Австралию, надо иметь хорошее знание английского языка. Выше среднего. Это одно из условий. Сдать экзамен и получить сертификат IELTS - очень непросто и стоит порядка 150 баксов за одну попытку, но оцените настойчивость и целеустремленность этого человека (как я понял - инженер-энергетик с Хмельницкой АЭС), такой будет успешным везде:
65 баллов для гражданства Австралии было лет 5 назад, сейчас все гораздо сложнее, с 65 не пройдешь
rjkz написав:Gastarbaiter , то есть работы полно, а платилка не отросла. Или жмотятся.
Сначала нормальные Законы, потом наказание за их невыполнение. А хотелки-жмотелки это лирика. Если работодатель хочет платить минималку не вижу проблемы, по Закону имеет право. Вопросы не к нему, а к правительству и президенту, почему Закон разрешает нанимать сотрудника фактически за еду .
Да, закон позволяет, но, к примеру, в США сейчас тоже рынок труда горит. Минимальный уровень безработицы за всю историю существования США. Трамп перекрыл границы. Ограничил и легальную и нелегальную эмиграцию, закрыл возможность для работы супругов для держателей некоторых типов рабочих виз. В результате, для легальной работы, даже на первую и низкоквалифицированную работу работодатели дают 12 баксов в час и если человек их в принципе устраивает, после испытательного срока переводят на 15. Это при 7-11 баксов в час минималки в зависимости от штата. Кто мешает тому-же ноющему, что никто к нему не хочет идти работать, Будивельнику поднять зарплату, чтобы люди не уходили? Только его возможности или желание. Раньше Украина варилась в собственном соку и только небольшой процент уезжал на заработки,но в целом на экономике это практически не сказывалось, хотя были волны эмиграции, в результате которых страна оставалась без врачей, учителей, инженеров, ученных. Они не были нужны властьпридержащим. После 2014-го года хлынул пролетариат. А это уже оказалось чувствительным - это-ж надо оставшимся больше платить, да и не хватает их. Вот они и развели агитпроп. Про то,что в стране не хватает врачей и учителей - никто не вспоминает. В Швейцарии, Англии и Германии, где наша Ылита лечится - все ок. В крайнем случае, можно в Борис обратиться. А вот без рабов дешевых их бизнес страдает. Вот сейчас пишу и плАчу - как же они бедные жить-то будут? Наверное беженцев будут завозить из Африки и приковывать к оборудованию...чтобы тоже в Европу не сбежали.
rjkz написав:Gastarbaiter , то есть работы полно, а платилка не отросла. Или жмотятся.
Сначала нормальные Законы, потом наказание за их невыполнение. А хотелки-жмотелки это лирика. Если работодатель хочет платить минималку не вижу проблемы, по Закону имеет право. Вопросы не к нему, а к правительству и президенту, почему Закон разрешает нанимать сотрудника фактически за еду .
томущо совок закінчився ... якось так сказав би будівельник
Ого, те кто никогда ничего не создавали развели ной... Мало платит зажравшийся работодатель? Все себе в карман? А кто мешает создать что то свое? А, ...не хватает Тогда к доброму дяде Сему на работу...
Loft написав:Ого, те кто никогда ничего не создавали развели ной... Мало платит зажравшийся работодатель? Все себе в карман? А кто мешает создать что то свое? А, ...не хватает Тогда к доброму дяде Сему на работу...
Если это в мой огород, то попуститесь - я бывал в разных ипостасях. В первый раз нанимал людей еще 20 лет назад и платил им на тот момент не "минимальную" зарплату. Есть две разницы - когда работодатель НЕ ХОЧЕТ платить достойную зарплату и когда НЕ МОЖЕТ. Причем первый вариант я наблюдал неоднократно как и последствия для работодателей. Фирмы сдувались, а бывшие работники становились конкурентами.