Додано: Чет 27 чер, 2019 22:50

Corpocrator написав: rjkz написав: Frant написав: Зміна клімату в Індії.



Можливо, до нас індуси поїдуть пачками?



Питання в умовах для бізнесу.





https://uainfo.org/blognews/1561643049- ... indii.html Зміна клімату в Індії.Можливо, до нас індуси поїдуть пачками?Питання в умовах для бізнесу.



Пока индусы - самая многочисленная нация, прибывающая в США. Их очень много в Канаде. В Индии довольно неплохое образование и английский язык. Что им делать в Украине? Пока индусы - самая многочисленная нация, прибывающая в США. Их очень много в Канаде. В Индии довольно неплохое образование и английский язык. Что им делать в Украине?

Индия, Бангладеш и Пакистан уже тутаньки, на кржн, во всех сегментах и районах.

за последние 3 года популяция как минимум удваивается (каждый год).

Для получения культурного шока рекомендуется посетить, например, Сильпо на Харьковском шоссе.





Также причаливает арабов и китайцев, но по-меньше и в только центр и прицентралье. Индия, Бангладеш и Пакистан уже тутаньки, на кржн, во всех сегментах и районах.за последние 3 года популяция как минимум удваивается (каждый год).Для получения культурного шока рекомендуется посетить, например, Сильпо на Харьковском шоссе.Также причаливает арабов и китайцев, но по-меньше и в только центр и прицентралье.

На ПОХе был последний раз летом прошлого года. Проезд по Бажана по пути в аэропорт - не считается. А в Оушен плазе - да, такое ощущение, что где-то на Ближнем Востоке или еще где. Индусов пока не замечал в заметных количествах. В достроенном долгострое на венике есть африканского и арабского происхождения люди, пара американцев, в Ылитном АППСе турки и пакистанцы. Именно индусов не видел. Повторюсь, образование в Индии довольно высокое, английский - один из государственных языков. С такими данными их на ура берут в США и Канаду. Зачем им Украина? Не, есть индусы, не спорю. По соседству с моими знакомыми на Индустриальном живет семья. Но это не много.