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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1472147314741475

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:40

  asti написав:По недвиге есть что-нибудь ??


Что именно Вас интересует? Вся ветка о недвиге. Миграция населения имеет прямое отношение к рынку аренды.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:41

  rjkz написав:
  Frant написав:Зміна клімату в Індії.

Можливо, до нас індуси поїдуть пачками?

Питання в умовах для бізнесу.


https://uainfo.org/blognews/1561643049- ... indii.html


Пока индусы - самая многочисленная нация, прибывающая в США. Их очень много в Канаде. В Индии довольно неплохое образование и английский язык. Что им делать в Украине?

Индия, Бангладеш и Пакистан уже тутаньки, на кржн, во всех сегментах и районах.
за последние 3 года популяция как минимум удваивается (каждый год).
Для получения культурного шока рекомендуется посетить, например, Сильпо на Харьковском шоссе. Там же неподалеку ежедневно можно наблюдать массовые играния в КРИКЕТ))


Также причаливает арабов и китайцев, но по-меньше и в только центр и прицентралье.

Что им тут делать?
1) Климат
2) ППС

Из хорошего, что это всё-таки отпрыски их среднего класса, хотя с алкоголем эти ребята явно раньше соприкасались в очень ограниченном варианте.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:46

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Gastarbaiter , то есть работы полно, а платилка не отросла. Или жмотятся.

Сначала нормальные Законы, потом наказание за их невыполнение. А хотелки-жмотелки это лирика. Если работодатель хочет платить минималку не вижу проблемы, по Закону имеет право. Вопросы не к нему, а к правительству и президенту, почему Закон разрешает нанимать сотрудника фактически за еду .

Так ведь уже нее хотят за еду. Вот "успешный инвестор" и психует. Весь бизнес-план псу под хвост.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:50

  Corpocrator написав:
  rjkz написав:
  Frant написав:Зміна клімату в Індії.

Можливо, до нас індуси поїдуть пачками?

Питання в умовах для бізнесу.


https://uainfo.org/blognews/1561643049- ... indii.html


Пока индусы - самая многочисленная нация, прибывающая в США. Их очень много в Канаде. В Индии довольно неплохое образование и английский язык. Что им делать в Украине?

Индия, Бангладеш и Пакистан уже тутаньки, на кржн, во всех сегментах и районах.
за последние 3 года популяция как минимум удваивается (каждый год).
Для получения культурного шока рекомендуется посетить, например, Сильпо на Харьковском шоссе.


Также причаливает арабов и китайцев, но по-меньше и в только центр и прицентралье.


На ПОХе был последний раз летом прошлого года. Проезд по Бажана по пути в аэропорт - не считается. А в Оушен плазе - да, такое ощущение, что где-то на Ближнем Востоке или еще где. Индусов пока не замечал в заметных количествах. В достроенном долгострое на венике есть африканского и арабского происхождения люди, пара американцев, в Ылитном АППСе турки и пакистанцы. Именно индусов не видел. Повторюсь, образование в Индии довольно высокое, английский - один из государственных языков. С такими данными их на ура берут в США и Канаду. Зачем им Украина? Не, есть индусы, не спорю. По соседству с моими знакомыми на Индустриальном живет семья. Но это не много.
rjkz
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  #<1 ... 1472147314741475
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