Что именно Вас интересует? Вся ветка о недвиге. Миграция населения имеет прямое отношение к рынку аренды.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 22:40
Додано: Чет 27 чер, 2019 22:41
Индия, Бангладеш и Пакистан уже тутаньки, на кржн, во всех сегментах и районах.
за последние 3 года популяция как минимум удваивается (каждый год).
Для получения культурного шока рекомендуется посетить, например, Сильпо на Харьковском шоссе. Там же неподалеку ежедневно можно наблюдать массовые играния в КРИКЕТ))
Также причаливает арабов и китайцев, но по-меньше и в только центр и прицентралье.
Что им тут делать?
1) Климат
2) ППС
Из хорошего, что это всё-таки отпрыски их среднего класса, хотя с алкоголем эти ребята явно раньше соприкасались в очень ограниченном варианте.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Чет 27 чер, 2019 22:46
Так ведь уже нее хотят за еду. Вот "успешный инвестор" и психует. Весь бизнес-план псу под хвост.
Додано: Чет 27 чер, 2019 22:50
На ПОХе был последний раз летом прошлого года. Проезд по Бажана по пути в аэропорт - не считается. А в Оушен плазе - да, такое ощущение, что где-то на Ближнем Востоке или еще где. Индусов пока не замечал в заметных количествах. В достроенном долгострое на венике есть африканского и арабского происхождения люди, пара американцев, в Ылитном АППСе турки и пакистанцы. Именно индусов не видел. Повторюсь, образование в Индии довольно высокое, английский - один из государственных языков. С такими данными их на ура берут в США и Канаду. Зачем им Украина? Не, есть индусы, не спорю. По соседству с моими знакомыми на Индустриальном живет семья. Но это не много.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 05:13
Про индусов. Месяц назад видел как они проводили свадьбу в клубе на окраине (или может какой-то) религиозный праздник .
Было челоек 300-400 все молодые, студенческого возраста. Спиртного не было.
Раньше при совке они учились в разных вузах Киева. КПИ, КИИГА, АВТОДОРОЖНЫЙ, МЕД УНИВЕР...
Живите своим умом!
Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:49
раньше у нас немного выше котировалось образование. У меня в группе были студенты из страны-второй экономики ЕС и из Северной Америки, моего преподавателя приглашали преподавать в один из бостонских университетов. по окончании, в середине 90х, однокурсник съездил поработать по специальности (проектирование строительных конструкций) в США, подтверждения диплома не требовалось. Сейчас дипломы этого вуза принимаются только в Украине и может бедных странах Африки.
Додано: Суб 29 чер, 2019 06:49
Хрєном жолуді з каштанів оббивати)))
Вже на сьогодні в Києві чимало індусів, арабів, негрів.
Якщо Україна буде розвиватись в сторону Західної Європи - їх буде ще більше.
Якщо Україна знову впаде під "братський руССкій мір" - то до нас поїдуть хіба що білі ведмеді. Кулі, навіть в Арктиці потепління...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 29 чер, 2019 07:13
Frant под моим домом скверик полностью изгаженный собачниками, точнее их питомцами. Тоже русский мир виноват? Очень удобно гадить, а во всех бедах обвинять кого-то. Я не защитник русского мира, но такая позиция как у вас неконструктивна. В себе надо искать причину всех бед.
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