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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1473147414751476

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:24

  vitaliian написав:flyman чисто не там где за каждым собачником ходит дворник или полицейский, а там где собачники за своими собачками убирают. Не вплетайте сюда пропаганду за вашего кандидата, собачки одинаково гадили и при Чивокуне и при Порошенко. Никакого прогресса после евромайдана в этом вопросе нет.

може там де вата живе та вату вибирае без змiн.
От в Тернополi, чомусь я бачу прогрес, як асфальтуванням дорiг, викладанням брукiвки для пiшоходiв, замiною теплотрас ...
А чим далi на схiд Украiни, тим бiльш позасiрано.

"Какой поп, такой приход."
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:35

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman чисто не там где за каждым собачником ходит дворник или полицейский, а там где собачники за своими собачками убирают. Не вплетайте сюда пропаганду за вашего кандидата, собачки одинаково гадили и при Чивокуне и при Порошенко. Никакого прогресса после евромайдана в этом вопросе нет.

може там де вата живе та вату вибирае без змiн.
От в Тернополi, чомусь я бачу прогрес, як асфальтуванням дорiг, викладанням брукiвки для пiшоходiв, замiною теплотрас ...
А чим далi на схiд Украiни, тим бiльш позасiрано.

"Какой поп, такой приход."

Тернополь это другой мир)), и то парк Топильче одно время был очень запущенный с горами мусора от отдыхающих, как сейчас не знаю давно не был. И я говорил по быдлo-собачников, а не про теплотрассы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 29 чер, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:42

  Frant написав:
  rjkz написав:
  Frant написав:Зміна клімату в Індії.

Можливо, до нас індуси поїдуть пачками?

Питання в умовах для бізнесу.


https://uainfo.org/blognews/1561643049- ... indii.html


Пока индусы - самая многочисленная нация, прибывающая в США. Их очень много в Канаде. В Индии довольно неплохое образование и английский язык. Что им делать в Украине?

Хрєном жолуді з каштанів оббивати)))

Вже на сьогодні в Києві чимало індусів, арабів, негрів.
Якщо Україна буде розвиватись в сторону Західної Європи - їх буде ще більше.


Якщо Україна знову впаде під "братський руССкій мір" - то до нас поїдуть хіба що білі ведмеді. Кулі, навіть в Арктиці потепління...


Индусы в США работают на всех работах - начиная от таксистов и заканчивая врачами, юристами и больше всего их в АЙ-ти.
Молитесь, чтобы здесь было много приезжих.
В условиях, когда от прелестей, устроенных олигархатом Украины, народ спасается бегством, любой приток - на вес золота. Заодно, надеюсь, это приведет к снижению ксенофобии среди "национально свидомых".
Вчера на профильной ветке запостил:

Такой тоже был Донецк весной 2014-го.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:49

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:А чим далi на схiд Украiни, тим бiльш позасiрано.
кстати нет, в Харькове, Каменском, Скадовске - чисто. В Белоруси тоже чисто хотя там разговаривают по русски и дружат с рф. Не делите людей на запад и восток, это деление сильно устаревшее, многие побывали в Европе и поняли как можно жить. А пьянь и рвань есть везде, даже в Тернополе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 29 чер, 2019 10:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:49

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman чисто не там где за каждым собачником ходит дворник или полицейский, а там где собачники за своими собачками убирают. Не вплетайте сюда пропаганду за вашего кандидата, собачки одинаково гадили и при Чивокуне и при Порошенко. Никакого прогресса после евромайдана в этом вопросе нет.

може там де вата живе та вату вибирае без змiн.
От в Тернополi, чомусь я бачу прогрес, як асфальтуванням дорiг, викладанням брукiвки для пiшоходiв, замiною теплотрас ...
А чим далi на схiд Украiни, тим бiльш позасiрано.

"Какой поп, такой приход."


Та да.
На Западной Украине живут самые украинские украинцы, а чем дальше на восток, тем они все больше становятся недочеловеками? :mrgreen:
Идите-ка на ветку-помойку со своими ксенофобскими бреднями и разделением граждан Украины по разным признакам.
Я терпеливый человек, но если здесь, на этой ветке, будете хрень эту нести, то я модераторам мозг выем пока они вас не забанят.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:05

  rjkz написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman чисто не там где за каждым собачником ходит дворник или полицейский, а там где собачники за своими собачками убирают. Не вплетайте сюда пропаганду за вашего кандидата, собачки одинаково гадили и при Чивокуне и при Порошенко. Никакого прогресса после евромайдана в этом вопросе нет.

може там де вата живе та вату вибирае без змiн.
От в Тернополi, чомусь я бачу прогрес, як асфальтуванням дорiг, викладанням брукiвки для пiшоходiв, замiною теплотрас ...
А чим далi на схiд Украiни, тим бiльш позасiрано.

"Какой поп, такой приход."


Та да.
На Западной Украине живут самые украинские украинцы, а чем дальше на восток, тем они все больше становятся недочеловеками? :mrgreen:
Идите-ка на ветку-помойку со своими ксенофобскими бреднями и разделением граждан Украины по разным признакам.
Я терпеливый человек, но если здесь, на этой ветке, будете хрень эту нести, то я модераторам мозг выем пока они вас не забанят.

не передьоргуй.
Чим дальше на схiд, тим бiльше свинства та убогiше (сядь в машину/автобус та проiдься вiд Конотопа до Ковеля).
Щодо Харькова, вже кiлька колег що там були, назад поверталися з депресняком.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:Щодо Харокова, вже кiлька колег що там були, назад поверталися з депресняком.
Может ваши коллеги по каким-то мусоркам ходили, или впали в депрессию от обилия русскоязычных. Промышленные центры выглядят иначе чем города западной Украины, трудно сделать красивым крупный промышленный город. Их не строили как туристические мекки. Но Харькову это удалось, а Днепру и Кр.рогу не очень. Вы бы сами поехали и глянули.
vitaliian
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