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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 29 чер, 2019 10:24
vitaliian написав:flyman
чисто не там где за каждым собачником ходит дворник или полицейский, а там где собачники за своими собачками убирают. Не вплетайте сюда пропаганду за вашего кандидата, собачки одинаково гадили и при Чивокуне и при Порошенко. Никакого прогресса после евромайдана в этом вопросе нет.
може там де вата живе та вату вибирае без змiн.
От в Тернополi, чомусь я бачу прогрес, як асфальтуванням дорiг, викладанням брукiвки для пiшоходiв, замiною теплотрас ...
А чим далi на схiд Украiни, тим бiльш позасiрано.
"Какой поп, такой приход."
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 10:35
flyman написав: vitaliian написав:flyman
чисто не там где за каждым собачником ходит дворник или полицейский, а там где собачники за своими собачками убирают. Не вплетайте сюда пропаганду за вашего кандидата, собачки одинаково гадили и при Чивокуне и при Порошенко. Никакого прогресса после евромайдана в этом вопросе нет.
може там де вата живе та вату вибирае без змiн.
От в Тернополi, чомусь я бачу прогрес, як асфальтуванням дорiг, викладанням брукiвки для пiшоходiв, замiною теплотрас ...
А чим далi на схiд Украiни, тим бiльш позасiрано.
"Какой поп, такой приход."
Тернополь это другой мир)), и то парк Топильче одно время был очень запущенный с горами мусора от отдыхающих, как сейчас не знаю давно не был. И я говорил по быдлo-собачников, а не про теплотрассы.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 29 чер, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 10:42
Frant написав: rjkz написав:
Пока индусы - самая многочисленная нация, прибывающая в США. Их очень много в Канаде. В Индии довольно неплохое образование и английский язык. Что им делать в Украине?
Хрєном жолуді з каштанів оббивати)))
Вже на сьогодні в Києві чимало індусів, арабів, негрів.
Якщо Україна буде розвиватись в сторону Західної Європи - їх буде ще більше.
Якщо Україна знову впаде під "братський руССкій мір" - то до нас поїдуть хіба що білі ведмеді. Кулі, навіть в Арктиці потепління...
Индусы в США работают на всех работах - начиная от таксистов и заканчивая врачами, юристами и больше всего их в АЙ-ти.
Молитесь, чтобы здесь было много приезжих.
В условиях, когда от прелестей, устроенных олигархатом Украины, народ спасается бегством, любой приток - на вес золота. Заодно, надеюсь, это приведет к снижению ксенофобии среди "национально свидомых".
Вчера на профильной ветке запостил:
Такой тоже был Донецк весной 2014-го.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 10:49
flyman написав:
А чим далi на схiд Украiни, тим бiльш позасiрано.
кстати нет, в Харькове, Каменском, Скадовске - чисто. В Белоруси тоже чисто хотя там разговаривают по русски и дружат с рф. Не делите людей на запад и восток, это деление сильно устаревшее, многие побывали в Европе и поняли как можно жить. А пьянь и рвань есть везде, даже в Тернополе.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 29 чер, 2019 10:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 10:49
flyman написав: vitaliian написав:flyman
чисто не там где за каждым собачником ходит дворник или полицейский, а там где собачники за своими собачками убирают. Не вплетайте сюда пропаганду за вашего кандидата, собачки одинаково гадили и при Чивокуне и при Порошенко. Никакого прогресса после евромайдана в этом вопросе нет.
може там де вата живе та вату вибирае без змiн.
От в Тернополi, чомусь я бачу прогрес, як асфальтуванням дорiг, викладанням брукiвки для пiшоходiв, замiною теплотрас ...
А чим далi на схiд Украiни, тим бiльш позасiрано.
"Какой поп, такой приход."
Та да.
На Западной Украине живут самые украинские украинцы, а чем дальше на восток, тем они все больше становятся недочеловеками?
Идите-ка на ветку-помойку со своими ксенофобскими бреднями и разделением граждан Украины по разным признакам.
Я терпеливый человек, но если здесь, на этой ветке, будете хрень эту нести, то я модераторам мозг выем пока они вас не забанят.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 11:05
rjkz написав: flyman написав: vitaliian написав:flyman
чисто не там где за каждым собачником ходит дворник или полицейский, а там где собачники за своими собачками убирают. Не вплетайте сюда пропаганду за вашего кандидата, собачки одинаково гадили и при Чивокуне и при Порошенко. Никакого прогресса после евромайдана в этом вопросе нет.
може там де вата живе та вату вибирае без змiн.
От в Тернополi, чомусь я бачу прогрес, як асфальтуванням дорiг, викладанням брукiвки для пiшоходiв, замiною теплотрас ...
А чим далi на схiд Украiни, тим бiльш позасiрано.
"Какой поп, такой приход."
Та да.
На Западной Украине живут самые украинские украинцы, а чем дальше на восток, тем они все больше становятся недочеловеками?
Идите-ка на ветку-помойку со своими ксенофобскими бреднями и разделением граждан Украины по разным признакам.
Я терпеливый человек, но если здесь, на этой ветке, будете хрень эту нести, то я модераторам мозг выем пока они вас не забанят.
не передьоргуй.
Чим дальше на схiд, тим бiльше свинства та убогiше (сядь в машину/автобус та проiдься вiд Конотопа до Ковеля).
Щодо Харькова, вже кiлька колег що там були, назад поверталися з депресняком.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 11:15
flyman написав:
Щодо Харокова, вже кiлька колег що там були, назад поверталися з депресняком.
Может ваши коллеги по каким-то мусоркам ходили, или впали в депрессию от обилия русскоязычных. Промышленные центры выглядят иначе чем города западной Украины, трудно сделать красивым крупный промышленный город. Их не строили как туристические мекки. Но Харькову это удалось, а Днепру и Кр.рогу не очень. Вы бы сами поехали и глянули.
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