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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1474147514761477

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:27

  flyman написав:
  sinus написав:
  flyman написав:Щодо Харькова, вже кiлька колег що там були, назад поверталися з депресняком.


То мабуть депресняк з ними трапився, що самі живуть в гірших містах.
Я багато де бував і буваю і можу вам сказати, що на сьогодні Харків в Україні це краще місто для життя.
То ж вам дійсно треба приїхати у Харків і теж повернутися з депресняком і відчуттям заздрісті до місцевих.

В понедiлок розкажу колегам на роботi, подивлюся на iх реакцiю

Зачем вам чужое мнение? Купите билет сами поедьте и посмотрите, попытайтесь представить каким был Харьков 50-70 лет назад, загуглите фото довоенного Харькова (к счастью таковых в интернете много).

Вы же не знаете посещали ли ваши коллеги исторические места, достопримечательности, изучали ли историю Харькова.
Как на их мнение можно ориентироваться?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:47

  flyman написав:
  sinus написав:
  flyman написав:Щодо Харькова, вже кiлька колег що там були, назад поверталися з депресняком.


То мабуть депресняк з ними трапився, що самі живуть в гірших містах.
Я багато де бував і буваю і можу вам сказати, що на сьогодні Харків в Україні це краще місто для життя.
То ж вам дійсно треба приїхати у Харків і теж повернутися з депресняком і відчуттям заздрісті до місцевих.

В понедiлок розкажу колегам на роботi, подивлюся на iх реакцiю


Не треба розраховувати на чиюсь думку, ви ж не можете знати до чого звик той, хто її формував.
Може він звик до рівня Відня, а може до рівня Полтави чи Сум.
Формуйте власну думку та не забувайте що ви і з чим порівнюєте і до чого звикли ви.
Тобто приїджайте, подивитесь і самостійно зробите висновки.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:49

  vitaliian написав:Зачем вам чужое мнение? Купите билет сами поедьте и посмотрите, попытайтесь представить каким был Харьков 50-70 лет назад, загуглите фото довоенного Харькова (к счастью таковых в интернете много).

Вы же не знаете посещали ли ваши коллеги исторические места, достопримечательности, изучали ли историю Харькова.
Как на их мнение можно ориентироваться?


Неначе з язика зняли.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:52

  Долярчик написав:


Це бородате непорозуміння, забуло ще про те, що нерухомість може й втратити в ціні.
sinus
 
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  #<1 ... 1474147514761477
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