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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 29 чер, 2019 19:27
flyman написав: sinus написав: flyman написав:
Щодо Харькова, вже кiлька колег що там були, назад поверталися з депресняком.
То мабуть депресняк з ними трапився, що самі живуть в гірших містах.
Я багато де бував і буваю і можу вам сказати, що на сьогодні Харків в Україні це краще місто для життя.
То ж вам дійсно треба приїхати у Харків і теж повернутися з депресняком і відчуттям заздрісті до місцевих.
В понедiлок розкажу колегам на роботi, подивлюся на iх реакцiю
Зачем вам чужое мнение? Купите билет сами поедьте и посмотрите, попытайтесь представить каким был Харьков 50-70 лет назад, загуглите фото довоенного Харькова (к счастью таковых в интернете много).
Вы же не знаете посещали ли ваши коллеги исторические места, достопримечательности, изучали ли историю Харькова.
Как на их мнение можно ориентироваться?
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vitaliian
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Додано: Суб 29 чер, 2019 19:47
flyman написав: sinus написав: flyman написав:
Щодо Харькова, вже кiлька колег що там були, назад поверталися з депресняком.
То мабуть депресняк з ними трапився, що самі живуть в гірших містах.
Я багато де бував і буваю і можу вам сказати, що на сьогодні Харків в Україні це краще місто для життя.
То ж вам дійсно треба приїхати у Харків і теж повернутися з депресняком і відчуттям заздрісті до місцевих.
В понедiлок розкажу колегам на роботi, подивлюся на iх реакцiю
Не треба розраховувати на чиюсь думку, ви ж не можете знати до чого звик той, хто її формував.
Може він звик до рівня Відня, а може до рівня Полтави чи Сум.
Формуйте власну думку та не забувайте що ви і з чим порівнюєте і до чого звикли ви.
Тобто приїджайте, подивитесь і самостійно зробите висновки.
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sinus
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Додано: Суб 29 чер, 2019 19:49
vitaliian написав:
Зачем вам чужое мнение? Купите билет сами поедьте и посмотрите, попытайтесь представить каким был Харьков 50-70 лет назад, загуглите фото довоенного Харькова (к счастью таковых в интернете много).
Вы же не знаете посещали ли ваши коллеги исторические места, достопримечательности, изучали ли историю Харькова.
Как на их мнение можно ориентироваться?
Неначе з язика зняли.
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sinus
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Додано: Суб 29 чер, 2019 19:52
Долярчик написав:
Це бородате непорозуміння, забуло ще про те, що нерухомість може й втратити в ціні.
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