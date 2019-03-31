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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1474147514761477

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:27

  flyman написав:
  sinus написав:
  flyman написав:Щодо Харькова, вже кiлька колег що там були, назад поверталися з депресняком.


То мабуть депресняк з ними трапився, що самі живуть в гірших містах.
Я багато де бував і буваю і можу вам сказати, що на сьогодні Харків в Україні це краще місто для життя.
То ж вам дійсно треба приїхати у Харків і теж повернутися з депресняком і відчуттям заздрісті до місцевих.

В понедiлок розкажу колегам на роботi, подивлюся на iх реакцiю

Зачем вам чужое мнение? Купите билет сами поедьте и посмотрите, попытайтесь представить каким был Харьков 50-70 лет назад, загуглите фото довоенного Харькова (к счастью таковых в интернете много).

Вы же не знаете посещали ли ваши коллеги исторические места, достопримечательности, изучали ли историю Харькова.
Как на их мнение можно ориентироваться?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:47

  flyman написав:
  sinus написав:
  flyman написав:Щодо Харькова, вже кiлька колег що там були, назад поверталися з депресняком.


То мабуть депресняк з ними трапився, що самі живуть в гірших містах.
Я багато де бував і буваю і можу вам сказати, що на сьогодні Харків в Україні це краще місто для життя.
То ж вам дійсно треба приїхати у Харків і теж повернутися з депресняком і відчуттям заздрісті до місцевих.

В понедiлок розкажу колегам на роботi, подивлюся на iх реакцiю


Не треба розраховувати на чиюсь думку, ви ж не можете знати до чого звик той, хто її формував.
Може він звик до рівня Відня, а може до рівня Полтави чи Сум.
Формуйте власну думку та не забувайте що ви і з чим порівнюєте і до чого звикли ви.
Тобто приїджайте, подивитесь і самостійно зробите висновки.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:49

  vitaliian написав:Зачем вам чужое мнение? Купите билет сами поедьте и посмотрите, попытайтесь представить каким был Харьков 50-70 лет назад, загуглите фото довоенного Харькова (к счастью таковых в интернете много).

Вы же не знаете посещали ли ваши коллеги исторические места, достопримечательности, изучали ли историю Харькова.
Как на их мнение можно ориентироваться?


Неначе з язика зняли.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:52

  Долярчик написав:


Це бородате непорозуміння, забуло ще про те, що нерухомість може й втратити в ціні.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус"
https://focus.ua/files/%3D3538.jpg

есть иностранный общемировой рейтинг
https://www.numbeo.com/quality-of-life/ ... urrent.jsp

174 Lviv, Ukraine
192 Kharkiv, Ukraine
193 Kiev, Ukraine
195 Odessa, Ukraine
199 Dnipro, Ukraine

лично мой рейтинг был бы чуть другой
1. Харьков
2. Киев
3. Одесса
4. Львов

Днепр я бы не включал ни в один из рейтингов, он ужасен особенно м-рн Западный и весь левый берег.

Во всех этих городах я жил от года до 10 лет видел не только туристические места. В Тернополе тоже жил на Дружбе, но давно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:58

Про заробітчан - цікаві розрахунки. Варті уваги.

"У нас есть дефицит рабочей силы? Где? Укажите?

У нас был переизбыток!

Что происходит, когда предложение превышает спрос? Падает цена.

У нас была очень дешёвая рабочая сила.

Неадекватно дешёвая.

Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч. Строители почесали в затылке и часть начала возвращаться. Потому что эта сумма адекватна тому, что они зарабатывают там — при условии, что ехать никуда не надо и семья ближе.

В Харькове официанты и повара уехали работать в условную «Черногорию». Что произошло? Фиг найдёшь. Адекватные и грамотные свалили. Начался рост зарплат для тех, кто в принципе дружит с головой.
Итак, на сегодня, отток рабочей силы позволил вывести зарплату многих профессий на рыночный, фактически «европейский» уровень. А откатить назад, даже если начнётся возврат трудовиков из Европ, уже будет практически невозможно."


https://petrimazepa.com/ne_strelyayte_v_zarobitchanina
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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