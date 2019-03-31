Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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flyman написав:Щодо Харькова, вже кiлька колег що там були, назад поверталися з депресняком.
То мабуть депресняк з ними трапився, що самі живуть в гірших містах. Я багато де бував і буваю і можу вам сказати, що на сьогодні Харків в Україні це краще місто для життя. То ж вам дійсно треба приїхати у Харків і теж повернутися з депресняком і відчуттям заздрісті до місцевих.
В понедiлок розкажу колегам на роботi, подивлюся на iх реакцiю
Зачем вам чужое мнение? Купите билет сами поедьте и посмотрите, попытайтесь представить каким был Харьков 50-70 лет назад, загуглите фото довоенного Харькова (к счастью таковых в интернете много).
Вы же не знаете посещали ли ваши коллеги исторические места, достопримечательности, изучали ли историю Харькова. Как на их мнение можно ориентироваться?
flyman написав:Щодо Харькова, вже кiлька колег що там були, назад поверталися з депресняком.
То мабуть депресняк з ними трапився, що самі живуть в гірших містах. Я багато де бував і буваю і можу вам сказати, що на сьогодні Харків в Україні це краще місто для життя. То ж вам дійсно треба приїхати у Харків і теж повернутися з депресняком і відчуттям заздрісті до місцевих.
В понедiлок розкажу колегам на роботi, подивлюся на iх реакцiю
Не треба розраховувати на чиюсь думку, ви ж не можете знати до чого звик той, хто її формував. Може він звик до рівня Відня, а може до рівня Полтави чи Сум. Формуйте власну думку та не забувайте що ви і з чим порівнюєте і до чого звикли ви. Тобто приїджайте, подивитесь і самостійно зробите висновки.
Что происходит, когда предложение превышает спрос? Падает цена.
У нас была очень дешёвая рабочая сила.
Неадекватно дешёвая.
Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч. Строители почесали в затылке и часть начала возвращаться. Потому что эта сумма адекватна тому, что они зарабатывают там — при условии, что ехать никуда не надо и семья ближе.
В Харькове официанты и повара уехали работать в условную «Черногорию». Что произошло? Фиг найдёшь. Адекватные и грамотные свалили. Начался рост зарплат для тех, кто в принципе дружит с головой. Итак, на сегодня, отток рабочей силы позволил вывести зарплату многих профессий на рыночный, фактически «европейский» уровень. А откатить назад, даже если начнётся возврат трудовиков из Европ, уже будет практически невозможно."