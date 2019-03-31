Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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flyman написав:Щодо Харькова, вже кiлька колег що там були, назад поверталися з депресняком.
То мабуть депресняк з ними трапився, що самі живуть в гірших містах. Я багато де бував і буваю і можу вам сказати, що на сьогодні Харків в Україні це краще місто для життя. То ж вам дійсно треба приїхати у Харків і теж повернутися з депресняком і відчуттям заздрісті до місцевих.
В понедiлок розкажу колегам на роботi, подивлюся на iх реакцiю
Не треба розраховувати на чиюсь думку, ви ж не можете знати до чого звик той, хто її формував. Може він звик до рівня Відня, а може до рівня Полтави чи Сум. Формуйте власну думку та не забувайте що ви і з чим порівнюєте і до чого звикли ви. Тобто приїджайте, подивитесь і самостійно зробите висновки.
Что происходит, когда предложение превышает спрос? Падает цена.
У нас была очень дешёвая рабочая сила.
Неадекватно дешёвая.
Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч. Строители почесали в затылке и часть начала возвращаться. Потому что эта сумма адекватна тому, что они зарабатывают там — при условии, что ехать никуда не надо и семья ближе.
В Харькове официанты и повара уехали работать в условную «Черногорию». Что произошло? Фиг найдёшь. Адекватные и грамотные свалили. Начался рост зарплат для тех, кто в принципе дружит с головой. Итак, на сегодня, отток рабочей силы позволил вывести зарплату многих профессий на рыночный, фактически «европейский» уровень. А откатить назад, даже если начнётся возврат трудовиков из Европ, уже будет практически невозможно."
vitaliian написав:flyman чисто не там где за каждым собачником ходит дворник или полицейский, а там где собачники за своими собачками убирают. Не вплетайте сюда пропаганду за вашего кандидата, собачки одинаково гадили и при Чивокуне и при Порошенко. Никакого прогресса после евромайдана в этом вопросе нет.
може там де вата живе та вату вибирае без змiн. От в Тернополi, чомусь я бачу прогрес, як асфальтуванням дорiг, викладанням брукiвки для пiшоходiв, замiною теплотрас ... А чим далi на схiд Украiни, тим бiльш позасiрано.
"Какой поп, такой приход."
Там відчувається "руССкій дух"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
flyman написав:А чим далi на схiд Украiни, тим бiльш позасiрано.
кстати нет, в Харькове, Каменском, Скадовске - чисто. В Белоруси тоже чисто хотя там разговаривают по русски и дружат с рф. Не делите людей на запад и восток, это деление сильно устаревшее, многие побывали в Европе и поняли как можно жить. А пьянь и рвань есть везде, даже в Тернополе.
Тернопільська п'янь і рвань не бунтує проти своєї держави, на відміну від луганських і донецьких гопніків і маргіналів.
Рекомендую всім поїхати в Маріуполь і побачити результати управляння містом "крєпкіми русскоязичнимі хозяйствєнніками".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
vitaliian написав:Frant под моим домом скверик полностью изгаженный собачниками, точнее их питомцами. Тоже русский мир виноват? Очень удобно гадить, а во всех бедах обвинять кого-то. Я не защитник русского мира, но такая позиция как у вас неконструктивна. В себе надо искать причину всех бед.
Звісно, що то відрижка руССкого міра.
Спробуйте в Німеччині з собачкою погуляти під будинком і не прибрати її лайно. Сусіди донесуть в поліцію. Штраф.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців