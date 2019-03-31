Frant написав:

Про заробітчан - цікаві розрахунки. Варті уваги."У нас есть дефицит рабочей силы? Где? Укажите?У нас был переизбыток!Что происходит, когда предложение превышает спрос? Падает цена.У нас была очень дешёвая рабочая сила.Неадекватно дешёвая.Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч. Строители почесали в затылке и часть начала возвращаться. Потому что эта сумма адекватна тому, что они зарабатывают там — при условии, что ехать никуда не надо и семья ближе.В Харькове официанты и повара уехали работать в условную «Черногорию». Что произошло? Фиг найдёшь. Адекватные и грамотные свалили. Начался рост зарплат для тех, кто в принципе дружит с головой.Итак, на сегодня, отток рабочей силы позволил вывести зарплату многих профессий на рыночный, фактически «европейский» уровень.