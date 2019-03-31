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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1475147614771478

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:47

  Frant написав:Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч. Строители почесали в затылке и часть начала возвращаться. Потому что эта сумма адекватна тому, что они зарабатывают там — при условии, что ехать никуда не надо и семья ближе.


Что ты несешь, сказочник.
1)25-30 т.грн получают единицы на уровне бригадира хорошей бригады
2) Пока никто возвращаться не собирается, по крайней мере новых украинцев не вижу. Турки-халтурщики или вообще слезшие с дерева суданцы стали появляться.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  shapo написав:1)25-30 т.грн получают единицы на уровне бригадира хорошей бригады
даже не хотелось комментировать эту ересь. Машинист крана и сварщик могут получать 25к. Остальным платят 10-14к при том что условия труда и быта далеки от приличных.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:49

  Frant написав:Про заробітчан - цікаві розрахунки. Варті уваги.

"У нас есть дефицит рабочей силы? Где? Укажите?

У нас был переизбыток!

Что происходит, когда предложение превышает спрос? Падает цена.

У нас была очень дешёвая рабочая сила.

Неадекватно дешёвая.

Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч. Строители почесали в затылке и часть начала возвращаться. Потому что эта сумма адекватна тому, что они зарабатывают там — при условии, что ехать никуда не надо и семья ближе.

В Харькове официанты и повара уехали работать в условную «Черногорию». Что произошло? Фиг найдёшь. Адекватные и грамотные свалили. Начался рост зарплат для тех, кто в принципе дружит с головой.
Итак, на сегодня, отток рабочей силы позволил вывести зарплату многих профессий на рыночный, фактически «европейский» уровень. А откатить назад, даже если начнётся возврат трудовиков из Европ, уже будет практически невозможно."


https://petrimazepa.com/ne_strelyayte_v_zarobitchanina


Есть такая штука - обесценивание зарплаты. Знакомый устроился на одну фирму еще при курсе 5. На 800 баксов, что было очень немного, но у него возраст и прежняя фирма надоела. Уже прошла туева хуча кризисов и обвалов, а он торчит на той-же фирме с зп ...та-дам! ...4000 грн. Поэтому, как начнут возвращаться - при очередном кризисе и/или девале, у них останется все та-же сумма в бумаге.
Из наблюдений, строители сейчас востребованы ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ, работающие качественно, но с соответствующими расценками, да работу находят, но не нарасхват и с периодическими простоями. Я уже писал, что 3 плиточника, которых я ждал уехали в Европу на заработки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:54

  shapo написав:
  Frant написав:Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч. Строители почесали в затылке и часть начала возвращаться. Потому что эта сумма адекватна тому, что они зарабатывают там — при условии, что ехать никуда не надо и семья ближе.


Что ты несешь, сказочник.
1)25-30 т.грн получают единицы на уровне бригадира хорошей бригады
2) Пока никто возвращаться не собирается, по крайней мере новых украинцев не вижу. Турки-халтурщики или вообще слезшие с дерева суданцы стали появляться.


25-30 имеют те, кто на вольных хлебах. Если хлеба умеют находить. Знакомый электрик, с может и несколько завышенным самомнением, эту цифру в среднем в месяц имеет. За 3 часа работы в 5 минутах езды от собственного дома свою 1000 грн получил. Еще 3 года назад за выезд брал 300 грн, если работа пустячная.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:15

  rjkz написав:25-30 имеют те, кто на вольных хлебах. Если хлеба умеют находить. Знакомый электрик, с может и несколько завышенным самомнением, эту цифру в среднем в месяц имеет. За 3 часа работы в 5 минутах езды от собственного дома свою 1000 грн получил. Еще 3 года назад за выезд брал 300 грн, если работа пустячная.


Это есть, но тут нужны навыки продавца и рекламного агента, а таких немного.
Большинство не обладает этими навыками и предпочитают работать на больших стройках при больших объемах за меньшую в 2 и более раза зарплату.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:18

  rjkz написав:
  shapo написав:
  Frant написав:Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч. Строители почесали в затылке и часть начала возвращаться. Потому что эта сумма адекватна тому, что они зарабатывают там — при условии, что ехать никуда не надо и семья ближе.


Что ты несешь, сказочник.
1)25-30 т.грн получают единицы на уровне бригадира хорошей бригады
2) Пока никто возвращаться не собирается, по крайней мере новых украинцев не вижу. Турки-халтурщики или вообще слезшие с дерева суданцы стали появляться.


25-30 имеют те, кто на вольных хлебах. Если хлеба умеют находить. Знакомый электрик, с может и несколько завышенным самомнением, эту цифру в среднем в месяц имеет. За 3 часа работы в 5 минутах езды от собственного дома свою 1000 грн получил. Еще 3 года назад за выезд брал 300 грн, если работа пустячная.

это если нет по соседству ещё 10 электриков. В моём доме два живёт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав: Поэтому, как начнут возвращаться - при очередном кризисе и/или девале, у них останется все та-же сумма в бумаге.

Совсем не обязательно, это лишь частный случай
Faceless
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