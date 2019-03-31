Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч. Строители почесали в затылке и часть начала возвращаться. Потому что эта сумма адекватна тому, что они зарабатывают там — при условии, что ехать никуда не надо и семья ближе.
Что ты несешь, сказочник. 1)25-30 т.грн получают единицы на уровне бригадира хорошей бригады 2) Пока никто возвращаться не собирается, по крайней мере новых украинцев не вижу. Турки-халтурщики или вообще слезшие с дерева суданцы стали появляться.
Что происходит, когда предложение превышает спрос? Падает цена.
У нас была очень дешёвая рабочая сила.
Неадекватно дешёвая.
Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч. Строители почесали в затылке и часть начала возвращаться. Потому что эта сумма адекватна тому, что они зарабатывают там — при условии, что ехать никуда не надо и семья ближе.
В Харькове официанты и повара уехали работать в условную «Черногорию». Что произошло? Фиг найдёшь. Адекватные и грамотные свалили. Начался рост зарплат для тех, кто в принципе дружит с головой. Итак, на сегодня, отток рабочей силы позволил вывести зарплату многих профессий на рыночный, фактически «европейский» уровень. А откатить назад, даже если начнётся возврат трудовиков из Европ, уже будет практически невозможно."
Есть такая штука - обесценивание зарплаты. Знакомый устроился на одну фирму еще при курсе 5. На 800 баксов, что было очень немного, но у него возраст и прежняя фирма надоела. Уже прошла туева хуча кризисов и обвалов, а он торчит на той-же фирме с зп ...та-дам! ...4000 грн. Поэтому, как начнут возвращаться - при очередном кризисе и/или девале, у них останется все та-же сумма в бумаге. Из наблюдений, строители сейчас востребованы ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ, работающие качественно, но с соответствующими расценками, да работу находят, но не нарасхват и с периодическими простоями. Я уже писал, что 3 плиточника, которых я ждал уехали в Европу на заработки.
Frant написав:Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч. Строители почесали в затылке и часть начала возвращаться. Потому что эта сумма адекватна тому, что они зарабатывают там — при условии, что ехать никуда не надо и семья ближе.
Что ты несешь, сказочник. 1)25-30 т.грн получают единицы на уровне бригадира хорошей бригады 2) Пока никто возвращаться не собирается, по крайней мере новых украинцев не вижу. Турки-халтурщики или вообще слезшие с дерева суданцы стали появляться.
25-30 имеют те, кто на вольных хлебах. Если хлеба умеют находить. Знакомый электрик, с может и несколько завышенным самомнением, эту цифру в среднем в месяц имеет. За 3 часа работы в 5 минутах езды от собственного дома свою 1000 грн получил. Еще 3 года назад за выезд брал 300 грн, если работа пустячная.
rjkz написав:25-30 имеют те, кто на вольных хлебах. Если хлеба умеют находить. Знакомый электрик, с может и несколько завышенным самомнением, эту цифру в среднем в месяц имеет. За 3 часа работы в 5 минутах езды от собственного дома свою 1000 грн получил. Еще 3 года назад за выезд брал 300 грн, если работа пустячная.
Это есть, но тут нужны навыки продавца и рекламного агента, а таких немного. Большинство не обладает этими навыками и предпочитают работать на больших стройках при больших объемах за меньшую в 2 и более раза зарплату.
Frant написав:Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч. Строители почесали в затылке и часть начала возвращаться. Потому что эта сумма адекватна тому, что они зарабатывают там — при условии, что ехать никуда не надо и семья ближе.
Что ты несешь, сказочник. 1)25-30 т.грн получают единицы на уровне бригадира хорошей бригады 2) Пока никто возвращаться не собирается, по крайней мере новых украинцев не вижу. Турки-халтурщики или вообще слезшие с дерева суданцы стали появляться.
25-30 имеют те, кто на вольных хлебах. Если хлеба умеют находить. Знакомый электрик, с может и несколько завышенным самомнением, эту цифру в среднем в месяц имеет. За 3 часа работы в 5 минутах езды от собственного дома свою 1000 грн получил. Еще 3 года назад за выезд брал 300 грн, если работа пустячная.
это если нет по соседству ещё 10 электриков. В моём доме два живёт.
rjkz написав:25-30 имеют те, кто на вольных хлебах. Если хлеба умеют находить. Знакомый электрик, с может и несколько завышенным самомнением, эту цифру в среднем в месяц имеет. За 3 часа работы в 5 минутах езды от собственного дома свою 1000 грн получил. Еще 3 года назад за выезд брал 300 грн, если работа пустячная.
Знакомый монтажник кондиционеров, заявил что за этот месяц (Чистыми. т.е. после вычитания топливо - инструмент) более 65 килогрн поднял. Было 4 выходных. Естественно трудится сам на себя. Мне кажется что так и должно быть. Умные и трудолюбивые должны хорошо зарабатывать.
UA написав:Знакомый монтажник кондиционеров, заявил что за этот месяц (Чистыми. т.е. после вычитания топливо - инструмент) более 65 килогрн поднял. Было 4 выходных. Естественно трудится сам на себя. Мне кажется что так и должно быть. Умные и трудолюбивые должны хорошо зарабатывать.