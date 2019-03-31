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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 30 чер, 2019 17:29
UA написав: rjkz написав:
25-30 имеют те, кто на вольных хлебах. Если хлеба умеют находить. Знакомый электрик, с может и несколько завышенным самомнением, эту цифру в среднем в месяц имеет. За 3 часа работы в 5 минутах езды от собственного дома свою 1000 грн получил. Еще 3 года назад за выезд брал 300 грн, если работа пустячная.
Знакомый монтажник кондиционеров, заявил что за этот месяц (Чистыми. т.е. после вычитания топливо - инструмент) более 65 килогрн поднял. Было 4 выходных. Естественно трудится сам на себя.
Мне кажется что так и должно быть. Умные и трудолюбивые должны хорошо зарабатывать.
лето - горячая во всех смыслах пора, что он будет делать остальное время года?
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Додано: Нед 30 чер, 2019 17:35
повышение зарплат обычно сопровождается дефицитом раб. силы, мне в 2006 нужно было набрать 25 человек торговых представителей (стройматериалы) по Киеву на 7тыс грн (доллар был 5,25) требования были очень простые грамотная речь и знание математики на уровне 5 класса (чтобы просчитать расход материала и стоимость). Задача оказалась очень сложной, на грани выполнимости. В 2009 дефицита раб.силы уже не было. В 2018 брал на работу пешего курьера за 6 тыс грн электронную почту просто завалили резюме на любой вкус, забавно что 2 сотрудницы хотели устроить курьером своих детей и даже поругались, поскольку вакансия была одна. Какое-то повышение зарплат идёт, но зачем повышать если за 6к желающих работать вагон?
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Додано: Нед 30 чер, 2019 18:02
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав: Поэтому, как начнут возвращаться - при очередном кризисе и/или девале, у них останется все та-же сумма в бумаге.
Совсем не обязательно, это лишь частный случай
Почему?
Я таких случаев знаю предостаточно.
Еще один.
Чел работает за тысяч 7 с 2010 года.
Правда леваками взувает фирму и делится с вышестоящим начальником.
Единственный способ зачастую лежит в переходе с одной фирмы на другую, но обычно зп отстают от девала/инфляции.
Действительно, самый эффективный способ - переход на другую работу. Но вы же сами выше вели речь о "возвращаться" - это то же самое, что устраиваться заново.
Сидят на старых окладах те, кому можно и не повышать - которые неконкурентны или пассивны. Просто так никто никому ничего подумать особенно не будет.
ЗП отстают от инфляции и девала на лаг в пару лет, все зависит от конкретного человека и отрасли.
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