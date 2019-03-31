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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1476147714781479

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:29

  UA написав:
  rjkz написав:25-30 имеют те, кто на вольных хлебах. Если хлеба умеют находить. Знакомый электрик, с может и несколько завышенным самомнением, эту цифру в среднем в месяц имеет. За 3 часа работы в 5 минутах езды от собственного дома свою 1000 грн получил. Еще 3 года назад за выезд брал 300 грн, если работа пустячная.

Знакомый монтажник кондиционеров, заявил что за этот месяц (Чистыми. т.е. после вычитания топливо - инструмент) более 65 килогрн поднял. Было 4 выходных. Естественно трудится сам на себя.
Мне кажется что так и должно быть. Умные и трудолюбивые должны хорошо зарабатывать.


лето - горячая во всех смыслах пора, что он будет делать остальное время года?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

повышение зарплат обычно сопровождается дефицитом раб. силы, мне в 2006 нужно было набрать 25 человек торговых представителей (стройматериалы) по Киеву на 7тыс грн (доллар был 5,25) требования были очень простые грамотная речь и знание математики на уровне 5 класса (чтобы просчитать расход материала и стоимость). Задача оказалась очень сложной, на грани выполнимости. В 2009 дефицита раб.силы уже не было. В 2018 брал на работу пешего курьера за 6 тыс грн электронную почту просто завалили резюме на любой вкус, забавно что 2 сотрудницы хотели устроить курьером своих детей и даже поругались, поскольку вакансия была одна. Какое-то повышение зарплат идёт, но зачем повышать если за 6к желающих работать вагон?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 18:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав: Поэтому, как начнут возвращаться - при очередном кризисе и/или девале, у них останется все та-же сумма в бумаге.

Совсем не обязательно, это лишь частный случай


Почему?
Я таких случаев знаю предостаточно.
Еще один.
Чел работает за тысяч 7 с 2010 года.
Правда леваками взувает фирму и делится с вышестоящим начальником.
Единственный способ зачастую лежит в переходе с одной фирмы на другую, но обычно зп отстают от девала/инфляции.


Действительно, самый эффективный способ - переход на другую работу. Но вы же сами выше вели речь о "возвращаться" - это то же самое, что устраиваться заново.
Сидят на старых окладах те, кому можно и не повышать - которые неконкурентны или пассивны. Просто так никто никому ничего подумать особенно не будет.
ЗП отстают от инфляции и девала на лаг в пару лет, все зависит от конкретного человека и отрасли.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 19:28

  dengon написав:
  UA написав:Знакомый монтажник кондиционеров, заявил что за этот месяц (Чистыми. т.е. после вычитания топливо - инструмент) более 65 килогрн поднял. Было 4 выходных. Естественно трудится сам на себя.
Мне кажется что так и должно быть. Умные и трудолюбивые должны хорошо зарабатывать.

А в декабре сколько у него в месяц? :-)

... а в грудні він працює електриком :lol:

п. с.
.... сусідка у Вайбері теж писала, що їй поставили 2 кондюка і за роботу заплатила 1500грн(так що у сезон, справді піднімають такі майстри суму)
... а ще один писав, що ті майстри в сезон ціну не можуть скласти.... - придумують на ходу.... кожний по-різному :mrgreen: )
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 30 чер, 2019 19:34, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 19:38

  shapo написав:
  Frant написав:Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч. Строители почесали в затылке и часть начала возвращаться. Потому что эта сумма адекватна тому, что они зарабатывают там — при условии, что ехать никуда не надо и семья ближе.


Что ты несешь, сказочник.
1)25-30 т.грн получают единицы на уровне бригадира хорошей бригады
2) Пока никто возвращаться не собирается, по крайней мере новых украинцев не вижу. Турки-халтурщики или вообще слезшие с дерева суданцы стали появляться.

Не я несу, а в статті написано.

Ти не вмієш цитувати повідомлення?
Шапо, у тебе проблеми з зором?
Чи з увагою?
Може, розсіяний склероз або Альцгеймер завітав до тебе?

  Frant написав:Про заробітчан - цікаві розрахунки. Варті уваги.

"У нас есть дефицит рабочей силы? Где? Укажите?

У нас был переизбыток!

Что происходит, когда предложение превышает спрос? Падает цена.

У нас была очень дешёвая рабочая сила.

Неадекватно дешёвая.

Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч.


https://petrimazepa.com/ne_strelyayte_v_zarobitchanina
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 19:51

"Хіба ревуть воли, як ясла повні?" ©®™

... до речі про зарплати....
- як пішла криза у 2014р. і долар почав зростати.....- то і разом з ним, почала зростати і моя зарплатня(так, як більша частина моїх товарів - це імпорт)
...і ще, за 2018 мій річний ЧИСТИЙ прибуток склав щось ~ на 36% більше, відносно 2017!
- а от цей рік(вже половина року пройшла) - з Нового року йшшов прибуток +/- однаковий, ті самі каси..... але, часом занурювались у МЕНШУ сторону......
- і от підвів я підсумки за цей місяць(червень) - це вже другий місяць за пів року, який добряче занурюється у зменшення прибутку!
~ на 10% МЕНШЕ, ніж минулоріч за аналогічний місяць!
- а якщо ще додати сюди інфляцію по продуктах, то....... то думаю, чи не податись мені в майстри-кондиціонерщики? :mrgreen:

- хоча, тут веселого мало із занепадом прибутків, а головне РОСТОМ ЦІН! :evil:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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