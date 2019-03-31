Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:25-30 имеют те, кто на вольных хлебах. Если хлеба умеют находить. Знакомый электрик, с может и несколько завышенным самомнением, эту цифру в среднем в месяц имеет. За 3 часа работы в 5 минутах езды от собственного дома свою 1000 грн получил. Еще 3 года назад за выезд брал 300 грн, если работа пустячная.
Знакомый монтажник кондиционеров, заявил что за этот месяц (Чистыми. т.е. после вычитания топливо - инструмент) более 65 килогрн поднял. Было 4 выходных. Естественно трудится сам на себя. Мне кажется что так и должно быть. Умные и трудолюбивые должны хорошо зарабатывать.
лето - горячая во всех смыслах пора, что он будет делать остальное время года?
повышение зарплат обычно сопровождается дефицитом раб. силы, мне в 2006 нужно было набрать 25 человек торговых представителей (стройматериалы) по Киеву на 7тыс грн (доллар был 5,25) требования были очень простые грамотная речь и знание математики на уровне 5 класса (чтобы просчитать расход материала и стоимость). Задача оказалась очень сложной, на грани выполнимости. В 2009 дефицита раб.силы уже не было. В 2018 брал на работу пешего курьера за 6 тыс грн электронную почту просто завалили резюме на любой вкус, забавно что 2 сотрудницы хотели устроить курьером своих детей и даже поругались, поскольку вакансия была одна. Какое-то повышение зарплат идёт, но зачем повышать если за 6к желающих работать вагон?
rjkz написав: Поэтому, как начнут возвращаться - при очередном кризисе и/или девале, у них останется все та-же сумма в бумаге.
Совсем не обязательно, это лишь частный случай
Почему? Я таких случаев знаю предостаточно. Еще один. Чел работает за тысяч 7 с 2010 года. Правда леваками взувает фирму и делится с вышестоящим начальником. Единственный способ зачастую лежит в переходе с одной фирмы на другую, но обычно зп отстают от девала/инфляции.
Действительно, самый эффективный способ - переход на другую работу. Но вы же сами выше вели речь о "возвращаться" - это то же самое, что устраиваться заново. Сидят на старых окладах те, кому можно и не повышать - которые неконкурентны или пассивны. Просто так никто никому ничего подумать особенно не будет. ЗП отстают от инфляции и девала на лаг в пару лет, все зависит от конкретного человека и отрасли.
UA написав:Знакомый монтажник кондиционеров, заявил что за этот месяц (Чистыми. т.е. после вычитания топливо - инструмент) более 65 килогрн поднял. Было 4 выходных. Естественно трудится сам на себя. Мне кажется что так и должно быть. Умные и трудолюбивые должны хорошо зарабатывать.
А в декабре сколько у него в месяц?
... а в грудні він працює електриком
п. с. .... сусідка у Вайбері теж писала, що їй поставили 2 кондюка і за роботу заплатила 1500грн(так що у сезон, справді піднімають такі майстри суму) ... а ще один писав, що ті майстри в сезон ціну не можуть скласти.... - придумують на ходу.... кожний по-різному )
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 30 чер, 2019 19:34, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Frant написав:Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч. Строители почесали в затылке и часть начала возвращаться. Потому что эта сумма адекватна тому, что они зарабатывают там — при условии, что ехать никуда не надо и семья ближе.
Что ты несешь, сказочник. 1)25-30 т.грн получают единицы на уровне бригадира хорошей бригады 2) Пока никто возвращаться не собирается, по крайней мере новых украинцев не вижу. Турки-халтурщики или вообще слезшие с дерева суданцы стали появляться.
Не я несу, а в статті написано.
Ти не вмієш цитувати повідомлення? Шапо, у тебе проблеми з зором? Чи з увагою? Може, розсіяний склероз або Альцгеймер завітав до тебе?
... до речі про зарплати.... - як пішла криза у 2014р. і долар почав зростати.....- то і разом з ним, почала зростати і моя зарплатня(так, як більша частина моїх товарів - це імпорт) ...і ще, за 2018 мій річний ЧИСТИЙ прибуток склав щось ~ на 36% більше, відносно 2017! - а от цей рік(вже половина року пройшла) - з Нового року йшшов прибуток +/- однаковий, ті самі каси..... але, часом занурювались у МЕНШУ сторону...... - і от підвів я підсумки за цей місяць(червень) - це вже другий місяць за пів року, який добряче занурюється у зменшення прибутку! ~ на 10% МЕНШЕ, ніж минулоріч за аналогічний місяць! - а якщо ще додати сюди інфляцію по продуктах, то....... то думаю, чи не податись мені в майстри-кондиціонерщики?
- хоча, тут веселого мало із занепадом прибутків, а головне РОСТОМ ЦІН!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4