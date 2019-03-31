Додано: Нед 30 чер, 2019 17:35

повышение зарплат обычно сопровождается дефицитом раб. силы, мне в 2006 нужно было набрать 25 человек торговых представителей (стройматериалы) по Киеву на 7тыс грн (доллар был 5,25) требования были очень простые грамотная речь и знание математики на уровне 5 класса (чтобы просчитать расход материала и стоимость). Задача оказалась очень сложной, на грани выполнимости. В 2009 дефицита раб.силы уже не было. В 2018 брал на работу пешего курьера за 6 тыс грн электронную почту просто завалили резюме на любой вкус, забавно что 2 сотрудницы хотели устроить курьером своих детей и даже поругались, поскольку вакансия была одна. Какое-то повышение зарплат идёт, но зачем повышать если за 6к желающих работать вагон?