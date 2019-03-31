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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1477147814791480

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:43

  Frant написав:
  shapo написав:Что ты несешь, сказочник.
1)25-30 т.грн получают единицы на уровне бригадира хорошей бригады
2) Пока никто возвращаться не собирается, по крайней мере новых украинцев не вижу. Турки-халтурщики или вообще слезшие с дерева суданцы стали появляться.

Не я несу, а в статті написано.

Ти не вмієш цитувати повідомлення?
Шапо, у тебе проблеми з зором?
Чи з увагою?
Може, розсіяний склероз або Альцгеймер завітав до тебе?

  Frant написав:Про заробітчан - цікаві розрахунки. Варті уваги.

"У нас есть дефицит рабочей силы? Где? Укажите?

У нас был переизбыток!

Что происходит, когда предложение превышает спрос? Падает цена.

У нас была очень дешёвая рабочая сила.

Неадекватно дешёвая.

Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч.


https://petrimazepa.com/ne_strelyayte_v_zarobitchanina


Кто такой автор статьи Александр Зарайский?
Какое отношение он имеет к стройкам на которых я работаю?
Если это этот деятель http://zarajsky.org/pro-menya - то что он,бывший налоговик, знает о стройках Киева живя в Харькове ?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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