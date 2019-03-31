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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1477147814791480

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:43

  Frant написав:
  shapo написав:Что ты несешь, сказочник.
1)25-30 т.грн получают единицы на уровне бригадира хорошей бригады
2) Пока никто возвращаться не собирается, по крайней мере новых украинцев не вижу. Турки-халтурщики или вообще слезшие с дерева суданцы стали появляться.

Не я несу, а в статті написано.

Ти не вмієш цитувати повідомлення?
Шапо, у тебе проблеми з зором?
Чи з увагою?
Може, розсіяний склероз або Альцгеймер завітав до тебе?

  Frant написав:Про заробітчан - цікаві розрахунки. Варті уваги.

"У нас есть дефицит рабочей силы? Где? Укажите?

У нас был переизбыток!

Что происходит, когда предложение превышает спрос? Падает цена.

У нас была очень дешёвая рабочая сила.

Неадекватно дешёвая.

Уехали строители в Польшу, образовался дефицит строителей. В Киеве стали предлагать строителям зарплату в 25–30 тысяч.


https://petrimazepa.com/ne_strelyayte_v_zarobitchanina


Кто такой автор статьи Александр Зарайский?
Какое отношение он имеет к стройкам на которых я работаю?
Если это этот деятель http://zarajsky.org/pro-menya - то что он,бывший налоговик, знает о стройках Киева живя в Харькове ?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 19:45

  vitaliian написав:
  alya_tsimbal написав:Думали-думали арендаторы и вот предупредили за 5 дней до времени проплаты, что съезжают. Никакого пункта нет в договоре на такой случай. Ну, что ж, урок мне. Так и так в Киев по делам ехать на недели полторы.

чтобы не ездить часто сдавайте на 5% ниже рынка или наймите доверенное лицо.

А как Вы определяете цену рынка?
Допустим, в одной локации есть квартиры приблизительно одного уровня по цене аренды 8500, 9000, 10000, 11000, 12000, то есть разные хотелки.
Какая в данном случае цена рынка?
И какую цену надо выставлять с учетом ниже на 5% ?
l66
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:25

  l66 написав:
  vitaliian написав:
  alya_tsimbal написав:Думали-думали арендаторы и вот предупредили за 5 дней до времени проплаты, что съезжают. Никакого пункта нет в договоре на такой случай. Ну, что ж, урок мне. Так и так в Киев по делам ехать на недели полторы.

чтобы не ездить часто сдавайте на 5% ниже рынка или наймите доверенное лицо.

А как Вы определяете цену рынка?
Допустим, в одной локации есть квартиры приблизительно одного уровня по цене аренды 8500, 9000, 10000, 11000, 12000, то есть разные хотелки.
Какая в данном случае цена рынка?
И какую цену надо выставлять с учетом ниже на 5% ?

Я мониторю какие объявления стали неактивные. Конечно нужно чётко понимать свою категорию, чтобы мониторить только аналогичные. На хотелки внимания не обращаю, у каждого свои тараканы.

Контрольный выстрел, заранее делаю скрин с телефоном арендодателя и как только объявление становится неактивным - звоню спрашиваю был такой-то вариант, можно ли посмотреть, узнаю торгуются или нет. Если попадется языкатая риелтор она все что мне нужно знать расскажет. Если хозяин буркнет что сдано и бросит трубку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 лип, 2019 20:27, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:25

:shock: Днепр , новострой , за месяц один просмотр и пять звонков...
В декабре 18-го сдалась за две недели.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:25

Vadim V какой район?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:27

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Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:34

  Vadim V написав::shock: Днепр , новострой , за месяц один просмотр и пять звонков...
В декабре 18-го сдалась за две недели.

т.е. квартиранты пожили 6 месяцев и слиняли?
Какая причина съезда?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:55

  UA написав:
  Vadim V написав::shock: Днепр , новострой , за месяц один просмотр и пять звонков...
В декабре 18-го сдалась за две недели.

т.е. квартиранты пожили 6 месяцев и слиняли?
Какая причина съезда?

Студенты.
п.с. ситуация не в том шо кто то съехал и почему а в том что сейчас никому не надо.
Vadim V
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  #<1 ... 1477147814791480
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