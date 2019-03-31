Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Что ты несешь, сказочник. 1)25-30 т.грн получают единицы на уровне бригадира хорошей бригады 2) Пока никто возвращаться не собирается, по крайней мере новых украинцев не вижу. Турки-халтурщики или вообще слезшие с дерева суданцы стали появляться.
Не я несу, а в статті написано.
Ти не вмієш цитувати повідомлення? Шапо, у тебе проблеми з зором? Чи з увагою? Може, розсіяний склероз або Альцгеймер завітав до тебе?
Кто такой автор статьи Александр Зарайский? Какое отношение он имеет к стройкам на которых я работаю? Если это этот деятель http://zarajsky.org/pro-menya - то что он,бывший налоговик, знает о стройках Киева живя в Харькове ?
alya_tsimbal написав:Думали-думали арендаторы и вот предупредили за 5 дней до времени проплаты, что съезжают. Никакого пункта нет в договоре на такой случай. Ну, что ж, урок мне. Так и так в Киев по делам ехать на недели полторы.
чтобы не ездить часто сдавайте на 5% ниже рынка или наймите доверенное лицо.
А как Вы определяете цену рынка? Допустим, в одной локации есть квартиры приблизительно одного уровня по цене аренды 8500, 9000, 10000, 11000, 12000, то есть разные хотелки. Какая в данном случае цена рынка? И какую цену надо выставлять с учетом ниже на 5% ?
alya_tsimbal написав:Думали-думали арендаторы и вот предупредили за 5 дней до времени проплаты, что съезжают. Никакого пункта нет в договоре на такой случай. Ну, что ж, урок мне. Так и так в Киев по делам ехать на недели полторы.
чтобы не ездить часто сдавайте на 5% ниже рынка или наймите доверенное лицо.
А как Вы определяете цену рынка? Допустим, в одной локации есть квартиры приблизительно одного уровня по цене аренды 8500, 9000, 10000, 11000, 12000, то есть разные хотелки. Какая в данном случае цена рынка? И какую цену надо выставлять с учетом ниже на 5% ?
Я мониторю какие объявления стали неактивные. Конечно нужно чётко понимать свою категорию, чтобы мониторить только аналогичные. На хотелки внимания не обращаю, у каждого свои тараканы.
Контрольный выстрел, заранее делаю скрин с телефоном арендодателя и как только объявление становится неактивным - звоню спрашиваю был такой-то вариант, можно ли посмотреть, узнаю торгуются или нет. Если попадется языкатая риелтор она все что мне нужно знать расскажет. Если хозяин буркнет что сдано и бросит трубку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 лип, 2019 20:27, всього редагувалось 3 разів.