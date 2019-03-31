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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 лип, 2019 10:04
Vlad442 написав:
Какая цена? Не опускали? Декабрь 18-ого минус 5% к сентябрю 18-ого. Март 19-ого минус 10% к декабрю.
Интересно, что будет в сентябре. Судя по падению спроса, вполне может быть так, что осеннего ажиотажа не произойдет.
Если считать в долларах, июль 2019-го к сентябрю 18-ого, то сколько? минус 25%?
ПС В моем сегменте, с сентября 18-го цены стоят как вкопанные.
Из общения с соседями арендодателями - Квартиры, пускай с более простым (но свежим и актуальным) ремонтом, но немного дешевле среднего уровня предложений уходят на ура.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 11:24
hume написав: alya_tsimbal написав:
Думали-думали арендаторы и вот предупредили за 5 дней до времени проплаты, что съезжают. Никакого пункта нет в договоре на такой случай. Ну, что ж, урок мне. Так и так в Киев по делам ехать на недели полторы.
Это у вас арендаторы с ребёнком и требованием поменять половину мебели в квартире? Если да, то всё норм. Въедут без детей за новый ценник, при этом ничего менять не нужно будет.
ПС
На демеевке по чём сдаёте?
Всё складывается как Вы и написали.
Спасибо!
Думаю, лучше сразу обсудить с будущим арендатором сроки и схему рассчёта повышения ставки.
На Демеевке только сертификат ДАБИ получен. В лучшем случае с октября на ремонт пустят.
Цену планирую выше, чем в панельках, через дорогу, но чуть ниже, чем по дому. Перепланирую, "Белые стены": только кухня, су, остальное - по минимуму.
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