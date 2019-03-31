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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 лип, 2019 10:04
Vlad442 написав:
Какая цена? Не опускали? Декабрь 18-ого минус 5% к сентябрю 18-ого. Март 19-ого минус 10% к декабрю.
Интересно, что будет в сентябре. Судя по падению спроса, вполне может быть так, что осеннего ажиотажа не произойдет.
Если считать в долларах, июль 2019-го к сентябрю 18-ого, то сколько? минус 25%?
ПС В моем сегменте, с сентября 18-го цены стоят как вкопанные.
Из общения с соседями арендодателями - Квартиры, пускай с более простым (но свежим и актуальным) ремонтом, но немного дешевле среднего уровня предложений уходят на ура.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 11:24
hume написав: alya_tsimbal написав:
Думали-думали арендаторы и вот предупредили за 5 дней до времени проплаты, что съезжают. Никакого пункта нет в договоре на такой случай. Ну, что ж, урок мне. Так и так в Киев по делам ехать на недели полторы.
Это у вас арендаторы с ребёнком и требованием поменять половину мебели в квартире? Если да, то всё норм. Въедут без детей за новый ценник, при этом ничего менять не нужно будет.
ПС
На демеевке по чём сдаёте?
Всё складывается как Вы и написали.
Спасибо!
Думаю, лучше сразу обсудить с будущим арендатором сроки и схему рассчёта повышения ставки.
На Демеевке только сертификат ДАБИ получен. В лучшем случае с октября на ремонт пустят.
Цену планирую выше, чем в панельках, через дорогу, но чуть ниже, чем по дому. Перепланирую, "Белые стены": только кухня, су, остальное - по минимуму.
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alya_tsimbal
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Додано: Вів 02 лип, 2019 17:25
Долярчик написав:
... до речі про зарплати....
- як пішла криза у 2014р. і долар почав зростати.....- то і разом з ним, почала зростати і моя зарплатня(так, як більша частина моїх товарів - це імпорт)
...і ще, за 2018 мій річний ЧИСТИЙ прибуток склав щось ~ на 36% більше, відносно 2017!
- а от цей рік(вже половина року пройшла) - з Нового року йшшов прибуток +/- однаковий, ті самі каси..... але, часом занурювались у МЕНШУ сторону......
- і от підвів я підсумки за цей місяць(червень) - це вже другий місяць за пів року, який добряче занурюється у зменшення прибутку!
~ на 10% МЕНШЕ, ніж минулоріч за аналогічний місяць!
- а якщо ще додати сюди інфляцію по продуктах, то....... то думаю, чи не податись мені в майстри-кондиціонерщики?
- хоча, тут веселого мало із занепадом прибутків, а головне РОСТОМ ЦІН!
Долярчик, от вам і перша ластівка кризи.
Ріст закінчився, потім вниз, а потім знов доверху.
Да і час вже прийшов
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:14
Недавно я здесь спрашивал у всех, что скоро буду сдавать квартиру и приценялся, выслушав советы и вот докладываю...
Дней 10 назад дал объяву на ОЛХ, Киев, Владимирская 76-б(царский дом), ремонту лет 15, поставил по максиму 15 тыс., за это время один звонок и не одного показа, вот так...
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тарасов
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:24
тарасов написав:
Недавно я здесь спрашивал у всех, что скоро буду сдавать квартиру и приценялся, выслушав советы и вот докладываю...
Дней 10 назад дал объяву на ОЛХ, Киев, Владимирская 76-б(царский дом), ремонту лет 15, поставил по максиму 15 тыс., за это время один звонок и не одного показа, вот так...
До середины августа "Мертвый сезон", нет арендаторов, такова реальность.
Деловая активность начинается ближе к сентябрю.
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l66
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:29
l66
Так сложилось, но Ок, будем ждать крупную рыбу...
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тарасов
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:35
тарасов написав:l66
Так сложилось, но Ок, будем ждать крупную рыбу...
"ремонту лет 15
" это приговор(с)
спадщину-бабушатник сдаете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:39
Прохожий
ну 15 лет как бы не сильно и бабушкина, но делать новый не хочу и не буду, лучше в цене подвинусь...
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тарасов
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:43
тарасов написав:Прохожий
ну 15 лет как бы не сильно и бабушкина, но делать новый не хочу и не буду, лучше в цене подвинусь...
согласен, за 5-7тгрн сдадите
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:46
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10 тыс мне предлагают посуточники, но я не хочу...
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тарасов
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