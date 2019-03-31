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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1479148014811482

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:53

  тарасов написав:Прохожий
10 тыс мне предлагают посуточники, но я не хочу...

если посуточники предлагают 10 то это полный убой, не мучайтесь, отдавайте если дают, получите обратно уже без сомнений под капремонт :mrgreen:

зы; если посуточники дают 10 то реально на долгосрок +-7 и гемор как бонус, от такие дела малята :shock:
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 02 лип, 2019 22:56, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:55

Прохожий
ок, ну вот если до сентября не сдам хотя бы за 12-13, то подумаю... :D
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:55

  тарасов написав:Прохожий
10 тыс мне предлагают посуточники, но я не хочу...


на венике все никак не доведу до финиша ремонт, в группе в вайбере дома несколько раз в неделю запросы на аренду. хотя, да, все Вас предупреждали о "мертвом сезоне".
Я сейчас не в курсе, но сдается мне, нынешнее лето сродни 2015-му - жесткий несезон был. Цены на аренду те могут только сниться в кошмарных снах.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:59

  тарасов написав:Прохожий
ок, ну вот если до сентября не сдам хотя бы за 12-13, то подумаю... :D

возьмите калькулятор и посчитайте, 2 мес это реально проёпаных 20кгрн
хотя у бохатых свои причуды не спорю :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:00

rjkz
да уж попал я.... :evil:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:01

Прохожий
просто не хочу посуточно...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:09

  тарасов написав:Прохожий
просто не хочу посуточно...

так насколько понял вам и не нужно, субаренда
не парьтесь, отдавайте на полный убой. Я так понимаю что убивать то по сути и нечего...
...а пока имеете каждый день минус...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:11

Прохожий
спс, но пока не готов...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:15

Прохожий
дак ремонт капитальный там делался лет 15 назад, менялось все от труб и окон, до проводки, и дверей + вся мебель и техника, но за это время и убили хорошо, но еще трохи осталось, как то так... :mrgreen:
тарасов
 
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  #<1 ... 1479148014811482
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