если посуточники предлагают 10 то это полный убой, не мучайтесь, отдавайте если дают, получите обратно уже без сомнений под капремонт
зы; если посуточники дают 10 то реально на долгосрок +-7 и гемор как бонус, от такие дела малята
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:53
если посуточники предлагают 10 то это полный убой, не мучайтесь, отдавайте если дают, получите обратно уже без сомнений под капремонт
зы; если посуточники дают 10 то реально на долгосрок +-7 и гемор как бонус, от такие дела малята
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 02 лип, 2019 22:56, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 02 лип, 2019 22:55
Прохожий
ок, ну вот если до сентября не сдам хотя бы за 12-13, то подумаю...
Додано: Вів 02 лип, 2019 22:55
на венике все никак не доведу до финиша ремонт, в группе в вайбере дома несколько раз в неделю запросы на аренду. хотя, да, все Вас предупреждали о "мертвом сезоне".
Я сейчас не в курсе, но сдается мне, нынешнее лето сродни 2015-му - жесткий несезон был. Цены на аренду те могут только сниться в кошмарных снах.
Додано: Вів 02 лип, 2019 22:59
возьмите калькулятор и посчитайте, 2 мес это реально проёпаных 20кгрн
хотя у бохатых свои причуды не спорю
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 02 лип, 2019 23:09
так насколько понял вам и не нужно, субаренда
не парьтесь, отдавайте на полный убой. Я так понимаю что убивать то по сути и нечего...
...а пока имеете каждый день минус...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 02 лип, 2019 23:15
Прохожий
дак ремонт капитальный там делался лет 15 назад, менялось все от труб и окон, до проводки, и дверей + вся мебель и техника, но за это время и убили хорошо, но еще трохи осталось, как то так...
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