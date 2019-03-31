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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1480148114821483

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 06:57

  тарасов написав:Прохожий
10 тыс мне предлагают посуточники, но я не хочу...

За десятку у Вас и так с руками оторвут, еще и очередь между собой передерется.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 06:59

  Прохожий написав:
  тарасов написав:Прохожий
просто не хочу посуточно...

так насколько понял вам и не нужно, субаренда
не парьтесь, отдавайте на полный убой. Я так понимаю что убивать то по сути и нечего...
...а пока имеете каждый день минус...


Зачем Вы даёте такие советы?
Мне когда-то в новостройке предлагали посуточники свои услуги. Цену давали ниже, чем я потом сдала нормальному арендатору.
А если бы согласилась, то действительно из приличной квартиры через пару лет получила бы полный убой.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:02

  l66 написав:
  Прохожий написав:
  тарасов написав:Прохожий
просто не хочу посуточно...

так насколько понял вам и не нужно, субаренда
не парьтесь, отдавайте на полный убой. Я так понимаю что убивать то по сути и нечего...
...а пока имеете каждый день минус...


Зачем Вы даёте такие советы?
Мне когда-то в новостройке предлагали посуточники свои услуги. Цену давали ниже, чем я потом сдала нормальному арендатору.
А если бы согласилась, то действительно из приличной квартиры через пару лет получила бы полный убой.

Не обращайте внимания. Он просто так троллит - обычное дело для Прохожего
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:20

antey1969
спс, понял
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:27

  тарасов написав:Недавно я здесь спрашивал у всех, что скоро буду сдавать квартиру и приценялся, выслушав советы и вот докладываю...
Дней 10 назад дал объяву на ОЛХ, Киев, Владимирская 76-б(царский дом), ремонту лет 15, поставил по максиму 15 тыс., за это время один звонок и не одного показа, вот так...

Ціна зависока. Квартира 1к . Не хороми.

За 7000-9000 грн за 10-15 хв їзди на метро від центра - можна орендувати 2к квартиру, в жилому стані.

Взагалі треба менше слухати байки місцевих фейкерів про ЗП таксистів і вантажників 1000-1500 Дол в Києві.

Язиком трандіти - не мішки носити!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 лип, 2019 08:08, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:32

  Frant написав:
  тарасов написав:Недавно я здесь спрашивал у всех, что скоро буду сдавать квартиру и приценялся, выслушав советы и вот докладываю...
Дней 10 назад дал объяву на ОЛХ, Киев, Владимирская 76-б(царский дом), ремонту лет 15, поставил по максиму 15 тыс., за это время один звонок и не одного показа, вот так...

Ціна зависока.

Взагалі треба менше слухати байки місцевих фейкерів про ЗП таксистів і вантажників 1000-1500 Дол в Києві

Даже если таксист будет получать 1000 долларов он не будет арендовать квартиру в центре за 15к. Всё же центр за 15к для людей с достатком, доходом в разы выше среднего и амбициями жить именно в центре. Варианта вижу три. Сделайте приличный ремонт с современном стиле и пробуйте сдавать за 15к если нет тогда посуточно, попутно показывая квартиру арендаторам помесячно. Или снижайте цену, хотя бы чтобы пощупать спрос с какой цены начнутся звонки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Всем спс, поставил по максимуму, что бы прицениться...
Если пару недель звонков не будет, буду снижаться...
тарасов
 
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