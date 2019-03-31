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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лип, 2019 06:57
тарасов написав:Прохожий
10 тыс мне предлагают посуточники, но я не хочу...
За десятку у Вас и так с руками оторвут, еще и очередь между собой передерется.
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antey1969
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Додано: Сер 03 лип, 2019 06:59
Прохожий написав: тарасов написав:Прохожий
просто не хочу посуточно...
так насколько понял вам и не нужно, субаренда
не парьтесь, отдавайте на полный убой. Я так понимаю что убивать то по сути и нечего...
...а пока имеете каждый день минус...
Зачем Вы даёте такие советы?
Мне когда-то в новостройке предлагали посуточники свои услуги. Цену давали ниже, чем я потом сдала нормальному арендатору.
А если бы согласилась, то действительно из приличной квартиры через пару лет получила бы полный убой.
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l66
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Додано: Сер 03 лип, 2019 07:02
l66 написав: Прохожий написав: тарасов написав:Прохожий
просто не хочу посуточно...
так насколько понял вам и не нужно, субаренда
не парьтесь, отдавайте на полный убой. Я так понимаю что убивать то по сути и нечего...
...а пока имеете каждый день минус...
Зачем Вы даёте такие советы?
Мне когда-то в новостройке предлагали посуточники свои услуги. Цену давали ниже, чем я потом сдала нормальному арендатору.
А если бы согласилась, то действительно из приличной квартиры через пару лет получила бы полный убой.
Не обращайте внимания. Он просто так троллит - обычное дело для Прохожего
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antey1969
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Додано: Сер 03 лип, 2019 07:20
antey1969
спс, понял
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тарасов
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Додано: Сер 03 лип, 2019 07:27
тарасов написав:
Недавно я здесь спрашивал у всех, что скоро буду сдавать квартиру и приценялся, выслушав советы и вот докладываю...
Дней 10 назад дал объяву на ОЛХ, Киев, Владимирская 76-б(царский дом), ремонту лет 15, поставил по максиму 15 тыс., за это время один звонок и не одного показа, вот так...
Ціна зависока. Квартира 1к . Не хороми.
За 7000-9000 грн за 10-15 хв їзди на метро можна орендувати 2к квартиру, в жилому стані.
Взагалі треба менше слухати байки місцевих фейкерів про ЗП таксистів і вантажників 1000-1500 Дол в Києві.
Язиком трандіти - не мішки носити!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Сер 03 лип, 2019 07:32
Frant написав: тарасов написав:
Недавно я здесь спрашивал у всех, что скоро буду сдавать квартиру и приценялся, выслушав советы и вот докладываю...
Дней 10 назад дал объяву на ОЛХ, Киев, Владимирская 76-б(царский дом), ремонту лет 15, поставил по максиму 15 тыс., за это время один звонок и не одного показа, вот так...
Ціна зависока.
Взагалі треба менше слухати байки місцевих фейкерів про ЗП таксистів і вантажників 1000-1500 Дол в Києві
Даже если таксист будет получать 1000 долларов он не будет арендовать квартиру в центре за 15к. Всё же центр за 15к для людей с достатком, доходом в разы выше среднего и амбициями жить именно в центре. Варианта вижу три. Сделайте приличный ремонт с современном стиле и пробуйте сдавать за 15к если нет тогда посуточно, попутно показывая квартиру арендаторам помесячно. Или снижайте цену, хотя бы чтобы пощупать спрос с какой цены начнутся звонки.
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vitaliian
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Додано: Сер 03 лип, 2019 07:46
Всем спс, поставил по максимуму, что бы прицениться...
Если пару недель звонков не будет, буду снижаться...
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тарасов
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