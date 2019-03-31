За десятку у Вас и так с руками оторвут, еще и очередь между собой передерется.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лип, 2019 06:57
Додано: Сер 03 лип, 2019 06:59
Зачем Вы даёте такие советы?
Мне когда-то в новостройке предлагали посуточники свои услуги. Цену давали ниже, чем я потом сдала нормальному арендатору.
А если бы согласилась, то действительно из приличной квартиры через пару лет получила бы полный убой.
Додано: Сер 03 лип, 2019 07:02
Не обращайте внимания. Он просто так троллит - обычное дело для Прохожего
Додано: Сер 03 лип, 2019 07:27
Ціна зависока. Квартира 1к . Не хороми.
За 7000-9000 грн за 10-15 хв їзди на метро від центра - можна орендувати 2к квартиру, в жилому стані.
Взагалі треба менше слухати байки місцевих фейкерів про ЗП таксистів і вантажників 1000-1500 Дол в Києві.
Язиком трандіти - не мішки носити!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 лип, 2019 08:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 07:32
Даже если таксист будет получать 1000 долларов он не будет арендовать квартиру в центре за 15к. Всё же центр за 15к для людей с достатком, доходом в разы выше среднего и амбициями жить именно в центре. Варианта вижу три. Сделайте приличный ремонт с современном стиле и пробуйте сдавать за 15к если нет тогда посуточно, попутно показывая квартиру арендаторам помесячно. Или снижайте цену, хотя бы чтобы пощупать спрос с какой цены начнутся звонки.
Додано: Сер 03 лип, 2019 07:46
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Всем спс, поставил по максимуму, что бы прицениться...
Если пару недель звонков не будет, буду снижаться...
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:35
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
аргументируете?
квартира в данном виде чисто для посуточной аренды
где там находиться не во время сна? на 8 метровой кухне или на кровати?
если на длительную нужно комнату переделать
и кстати рабочая зона в кухне очень нерационально распланирована
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:39
как считаете, какая ЦА на эту квартиру?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:46
И еще по фото квартиры.
Стулья по бокам кровати смотрятся совсем грустно(на их место либо тумбы, либо просто убрать из кадра), кровать с бельем и полотенцами подразумевает посуточную сдачу - я бы на такой вариант не позвонил, если бы хотел снимать длительно. Пылесос в кадре тоже заставляет поморщиться. Вы ведь претендуете на 15000 в месяц, а не на 6000
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