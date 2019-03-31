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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:53
antey1969
маклер(ша) фоткала, сделаю замечание...
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тарасов
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Додано: Сер 03 лип, 2019 08:55
Прохожий написав: тарасов написав:Прохожий
ну 15 лет как бы не сильно и бабушкина, но делать новый не хочу и не буду, лучше в цене подвинусь...
согласен, за 5-7тгрн сдадите
На форуме целая банда орудует. Один на лу за 5 сдаёт. Второй на владимирской демпинг скоро устроит. А хули финфорум
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hume
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Додано: Сер 03 лип, 2019 08:58
hume написав: Прохожий написав: тарасов написав:Прохожий
ну 15 лет как бы не сильно и бабушкина, но делать новый не хочу и не буду, лучше в цене подвинусь...
согласен, за 5-7тгрн сдадите
На форуме целая банда орудует. Один на лу за 5 сдаёт. Второй на владимирской демпинг скоро устроит. А хули финфорум
Посмотрите на фото квартиры.
В таком виде дорого ее не сдать.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 03 лип, 2019 09:39
antey1969 написав: тарасов написав:
Всем спс, поставил по максимуму, что бы прицениться...
Если пару недель звонков не будет, буду снижаться...
И еще по фото квартиры.
Стулья по бокам кровати смотрятся совсем грустно(на их место либо тумбы, либо просто убрать из кадра), кровать с бельем и полотенцами подразумевает посуточную сдачу - я бы на такой вариант не позвонил, если бы хотел снимать длительно. Пылесос в кадре тоже заставляет поморщиться. Вы ведь претендуете на 15000 в месяц, а не на 6000
За 6000 грн/міс - пилосос взагалі необов,язковий.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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