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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1481148214831484

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:53

antey1969
маклер(ша) фоткала, сделаю замечание... :mrgreen:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:55

  Прохожий написав:
  тарасов написав:Прохожий
ну 15 лет как бы не сильно и бабушкина, но делать новый не хочу и не буду, лучше в цене подвинусь... :shock:

согласен, за 5-7тгрн сдадите

На форуме целая банда орудует. Один на лу за 5 сдаёт. Второй на владимирской демпинг скоро устроит. А хули финфорум
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:58

  hume написав:
  Прохожий написав:
  тарасов написав:Прохожий
ну 15 лет как бы не сильно и бабушкина, но делать новый не хочу и не буду, лучше в цене подвинусь... :shock:

согласен, за 5-7тгрн сдадите

На форуме целая банда орудует. Один на лу за 5 сдаёт. Второй на владимирской демпинг скоро устроит. А хули финфорум

Посмотрите на фото квартиры.
В таком виде дорого ее не сдать.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:39

  antey1969 написав:
  тарасов написав:Всем спс, поставил по максимуму, что бы прицениться...
Если пару недель звонков не будет, буду снижаться...

И еще по фото квартиры.
Стулья по бокам кровати смотрятся совсем грустно(на их место либо тумбы, либо просто убрать из кадра), кровать с бельем и полотенцами подразумевает посуточную сдачу - я бы на такой вариант не позвонил, если бы хотел снимать длительно. Пылесос в кадре тоже заставляет поморщиться. Вы ведь претендуете на 15000 в месяц, а не на 6000

За 6000 грн/міс - пилосос взагалі необов,язковий. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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