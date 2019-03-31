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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1482148314841485>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:53

antey1969
маклер(ша) фоткала, сделаю замечание... :mrgreen:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:55

  Прохожий написав:
  тарасов написав:Прохожий
ну 15 лет как бы не сильно и бабушкина, но делать новый не хочу и не буду, лучше в цене подвинусь... :shock:

согласен, за 5-7тгрн сдадите

На форуме целая банда орудует. Один на лу за 5 сдаёт. Второй на владимирской демпинг скоро устроит. А хули финфорум
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:58

  hume написав:
  Прохожий написав:
  тарасов написав:Прохожий
ну 15 лет как бы не сильно и бабушкина, но делать новый не хочу и не буду, лучше в цене подвинусь... :shock:

согласен, за 5-7тгрн сдадите

На форуме целая банда орудует. Один на лу за 5 сдаёт. Второй на владимирской демпинг скоро устроит. А хули финфорум

Посмотрите на фото квартиры.
В таком виде дорого ее не сдать.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:39

  antey1969 написав:
  тарасов написав:Всем спс, поставил по максимуму, что бы прицениться...
Если пару недель звонков не будет, буду снижаться...

И еще по фото квартиры.
Стулья по бокам кровати смотрятся совсем грустно(на их место либо тумбы, либо просто убрать из кадра), кровать с бельем и полотенцами подразумевает посуточную сдачу - я бы на такой вариант не позвонил, если бы хотел снимать длительно. Пылесос в кадре тоже заставляет поморщиться. Вы ведь претендуете на 15000 в месяц, а не на 6000

За 6000 грн/міс - пилосос взагалі необов,язковий. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:22

  l66 написав:
  тарасов написав:Недавно я здесь спрашивал у всех, что скоро буду сдавать квартиру и приценялся, выслушав советы и вот докладываю...
Дней 10 назад дал объяву на ОЛХ, Киев, Владимирская 76-б(царский дом), ремонту лет 15, поставил по максиму 15 тыс., за это время один звонок и не одного показа, вот так...

До середины августа "Мертвый сезон", нет арендаторов, такова реальность.
Деловая активность начинается ближе к сентябрю.

Да ладно, мертвый сезон. "Поставил по максимуму", приличная двушка на Саксаганского 60 метров сдается за меньшие деньги, а на Владимирской 1к, если не ошибаюсь.
Однушка в Ылитном БПСе на Оболони несмотря на "мертвый сезон", цепочку жадных посредников и отсутствие горячей воды на ура пошла, желающие задолбали.
Все сдается, несмотря на сезон и перманентную крызу суспильства. При одном условии- адекватность цены.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:27

  Прохожий написав:
  тарасов написав:l66
Так сложилось, но Ок, будем ждать крупную рыбу... :D

"ремонту лет 15" это приговор(с)
спадщину-бабушатник сдаете?

но ждут крупную рыбу, вероятно Пэрис Хилтон :mrgreen:
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:30

  Прохожий написав:
  тарасов написав:Прохожий
ок, ну вот если до сентября не сдам хотя бы за 12-13, то подумаю... :D

возьмите калькулятор и посчитайте, 2 мес это реально проёпаных 20кгрн
хотя у бохатых свои причуды не спорю :shock:

Ничего, в сентябре снимут на тысячу дороже и года через три бизне$ выйдет в плюс))
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:36

  тарасов написав:antey1969
маклер(ша) фоткала, сделаю замечание... :mrgreen:

сделайте ей лучше замечание, что она не хочет делиться с коллегами и премируйте от себя (25%), чтобы у неё интерес оставался)
Востаннє редагувалось antonivs3 в Сер 03 лип, 2019 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:39

  Бывалый написав:Вот эта квартира:
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1- ... 79c878fbcc

у меня одного ощущение, что в этих "царских" хоромах ККц собъет кумполом люстру в первый же визит?
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:42

хорошая квартира, ставьте 13, через неделю 12 и сдавайте.
Савченко Так!
antonivs3
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  #<1 ... 1482148314841485>
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