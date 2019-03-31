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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:00
красивая и без новомодных лофтов
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vitaliian
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Додано: Сер 03 лип, 2019 11:21
antonivs3 написав:
Да ладно, мертвый сезон. "Поставил по максимуму", приличная двушка на Саксаганского 60 метров сдается за меньшие деньги, а на Владимирской 1к, если не ошибаюсь.
Однушка в Ылитном БПСе на Оболони несмотря на "мертвый сезон", цепочку жадных посредников и отсутствие горячей воды на ура пошла, желающие задолбали.
Все сдается, несмотря на сезон и перманентную крызу суспильства. При одном условии- адекватность цены.
Сколько за бпс на оболони, ну, чтоб понимать адекватность цены центра и оболони
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hume
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Додано: Сер 03 лип, 2019 14:05
antonivs3 написав: l66 написав: тарасов написав:
Недавно я здесь спрашивал у всех, что скоро буду сдавать квартиру и приценялся, выслушав советы и вот докладываю...
Дней 10 назад дал объяву на ОЛХ, Киев, Владимирская 76-б(царский дом), ремонту лет 15, поставил по максиму 15 тыс., за это время один звонок и не одного показа, вот так...
До середины августа "Мертвый сезон", нет арендаторов, такова реальность.
Деловая активность начинается ближе к сентябрю.
Да ладно, мертвый сезон. "Поставил по максимуму", приличная двушка на Саксаганского 60 метров сдается за меньшие деньги, а на Владимирской 1к, если не ошибаюсь.
Однушка в Ылитном БПСе на Оболони несмотря на "мертвый сезон", цепочку жадных посредников и отсутствие горячей воды на ура пошла, желающие задолбали.
Все сдается, несмотря на сезон и перманентную крызу суспильства. При одном условии- адекватность цены.
Как считать ?
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Vadim V
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Vadim V
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