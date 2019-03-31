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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1483148414851486>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:00

  Бывалый написав:Вот эта квартира:

https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1- ... 79c878fbcc

красивая и без новомодных лофтов
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:21

  antonivs3 написав:Да ладно, мертвый сезон. "Поставил по максимуму", приличная двушка на Саксаганского 60 метров сдается за меньшие деньги, а на Владимирской 1к, если не ошибаюсь.
Однушка в Ылитном БПСе на Оболони несмотря на "мертвый сезон", цепочку жадных посредников и отсутствие горячей воды на ура пошла, желающие задолбали.
Все сдается, несмотря на сезон и перманентную крызу суспильства. При одном условии- адекватность цены.

Сколько за бпс на оболони, ну, чтоб понимать адекватность цены центра и оболони
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:05

  antonivs3 написав:
  l66 написав:
  тарасов написав:Недавно я здесь спрашивал у всех, что скоро буду сдавать квартиру и приценялся, выслушав советы и вот докладываю...
Дней 10 назад дал объяву на ОЛХ, Киев, Владимирская 76-б(царский дом), ремонту лет 15, поставил по максиму 15 тыс., за это время один звонок и не одного показа, вот так...

До середины августа "Мертвый сезон", нет арендаторов, такова реальность.
Деловая активность начинается ближе к сентябрю.

Да ладно, мертвый сезон. "Поставил по максимуму", приличная двушка на Саксаганского 60 метров сдается за меньшие деньги, а на Владимирской 1к, если не ошибаюсь.
Однушка в Ылитном БПСе на Оболони несмотря на "мертвый сезон", цепочку жадных посредников и отсутствие горячей воды на ура пошла, желающие задолбали.
Все сдается, несмотря на сезон и перманентную крызу суспильства. При одном условии- адекватность цены.

Как считать ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:09

  тарасов написав:antey1969
маклер(ша) фоткала, сделаю замечание... :mrgreen:

Странная маклер(ша), у неё только одно объявление , наверное ваша жена :roll:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:35

  Vadim V написав:
  antonivs3 написав:При одном условии- адекватность цены

Как считать ?

В ходовом сегменте если за неделю не сдано- перебор.
4комнатные хоромы за пару тысяч евро и дороже могут пустовать месяцами даже при актуальной цене..
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:39

  hume написав:
  antonivs3 написав:Да ладно, мертвый сезон. "Поставил по максимуму", приличная двушка на Саксаганского 60 метров сдается за меньшие деньги, а на Владимирской 1к, если не ошибаюсь.
Однушка в Ылитном БПСе на Оболони несмотря на "мертвый сезон", цепочку жадных посредников и отсутствие горячей воды на ура пошла, желающие задолбали.
Все сдается, несмотря на сезон и перманентную крызу суспильства. При одном условии- адекватность цены.

Сколько за бпс на оболони, ну, чтоб понимать адекватность цены центра и оболони

8 с лету, 8.5 с простоем в 2-3 недели. с горячей водой +500грн. ремонт для трущоб Оболони неплохой. больший никогда не окупится из-за особенностей старого фонда.
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:44

  antonivs3 написав:хорошая квартира, ставьте 13, через неделю 12 и сдавайте.

В примерно той же локации. Студия в гостинке 28 кв. м, (потолок 2,5 метра) с скромным, но более современным ремонтом сдается за 12 500. Желающих валом. Рылы планово прозванивают " А не освободилась ли?"
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:47

  тарасов написав:Недавно я здесь спрашивал у всех, что скоро буду сдавать квартиру и приценялся, выслушав советы и вот докладываю...
Дней 10 назад дал объяву на ОЛХ, Киев, Владимирская 76-б(царский дом), ремонту лет 15, поставил по максиму 15 тыс., за это время один звонок и не одного показа, вот так...

Странно. Должны смотреть и торговаться до 12-13.
Мож не сезон этого года какой то экстремальный?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:50

  UA написав:
  antonivs3 написав:хорошая квартира, ставьте 13, через неделю 12 и сдавайте.

В примерно той же локации. Студия в гостинке 28 кв. м, (потолок 2,5 метра) с скромным, но более современным ремонтом сдается за 12 500. Желающих валом. Рылы планово прозванивают " А не освободилась ли?"

ну вот я и кажу
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:54

  UA написав:
  тарасов написав: поставил по максимуму, один звонок и не одного показа, вот так...

Странно. Должны смотреть и торговаться до 12-13.

не должны и не будут. на актуальную цену придут, сторгуют 5-10% и снимут.
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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