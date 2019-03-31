Vadim V
дак она только больших рыб берет...
П.С. моя жена носки не вяжет...а дома сидит и кровь пьет..
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:11
Vadim V
дак она только больших рыб берет...
П.С. моя жена носки не вяжет...а дома сидит и кровь пьет..
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:20
Хе!... Думаете, в той локации, да в бюджетном сегменте выбор очень большой?
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