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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1483148414851486

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 45
Виросли більш як на 50%
9%
4
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
6
Знизилися на 26 - 50%
42%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:11

Vadim V
дак она только больших рыб берет... :mrgreen:
П.С. моя жена носки не вяжет...а дома сидит и кровь пьет..
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:20

  antonivs3 написав:
  UA написав:
  тарасов написав: поставил по максимуму, один звонок и не одного показа, вот так...

Странно. Должны смотреть и торговаться до 12-13.

не должны и не будут. на актуальную цену придут, сторгуют 5-10% и снимут.

Хе!... Думаете, в той локации, да в бюджетном сегменте выбор очень большой? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

По случаю выбора коллеге квартиры копнул тему с новостроями в Киеве. Извините, конечно, но как с этими ОПГ можно еще что-то зарабатывать на аренде, если коммуналка доходит до 5-6к грн в зимний период за 2к и 3-4к грн за 1к квартиры? При чем это поголовные ситуации...тупо доходные дома. Скоро как с лоукостерами - квартира будет на шару, только плати каждый месяц. Ну серьезно? Есть лохи, которые платят такую коммуналку и еще 10+к за квартиру?
Menwyy
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