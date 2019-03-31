Vadim V
дак она только больших рыб берет...
П.С. моя жена носки не вяжет...а дома сидит и кровь пьет..
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:11
Vadim V
дак она только больших рыб берет...
П.С. моя жена носки не вяжет...а дома сидит и кровь пьет..
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:20
Хе!... Думаете, в той локации, да в бюджетном сегменте выбор очень большой?
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:53
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
По случаю выбора коллеге квартиры копнул тему с новостроями в Киеве. Извините, конечно, но как с этими ОПГ можно еще что-то зарабатывать на аренде, если коммуналка доходит до 5-6к грн в зимний период за 2к и 3-4к грн за 1к квартиры? При чем это поголовные ситуации...тупо доходные дома. Скоро как с лоукостерами - квартира будет на шару, только плати каждый месяц. Ну серьезно? Есть лохи, которые платят такую коммуналку и еще 10+к за квартиру?
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