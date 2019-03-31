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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:11
Vadim V
дак она только больших рыб берет...
П.С. моя жена носки не вяжет...а дома сидит и кровь пьет..
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тарасов
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:20
antonivs3 написав: UA написав: тарасов написав:
поставил по максимуму, один звонок и не одного показа, вот так...
Странно. Должны смотреть и торговаться до 12-13.
не должны и не будут. на актуальную цену придут, сторгуют 5-10% и снимут.
Хе!... Думаете, в той локации, да в бюджетном сегменте выбор очень большой?
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UA
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Додано: Сер 03 лип, 2019 17:53
По случаю выбора коллеге квартиры копнул тему с новостроями в Киеве. Извините, конечно, но как с этими ОПГ можно еще что-то зарабатывать на аренде, если коммуналка доходит до 5-6к грн в зимний период за 2к и 3-4к грн за 1к квартиры? При чем это поголовные ситуации...тупо доходные дома. Скоро как с лоукостерами - квартира будет на шару, только плати каждый месяц. Ну серьезно? Есть лохи, которые платят такую коммуналку и еще 10+к за квартиру?
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Menwyy
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Додано: Сер 03 лип, 2019 19:12
Menwyy написав:
По случаю выбора коллеге квартиры копнул тему с новостроями в Киеве. Извините, конечно, но как с этими ОПГ можно еще что-то зарабатывать на аренде, если коммуналка доходит до 5-6к грн в зимний период за 2к и 3-4к грн за 1к квартиры? При чем это поголовные ситуации...тупо доходные дома. Скоро как с лоукостерами - квартира будет на шару, только плати каждый месяц. Ну серьезно? Есть лохи, которые платят такую коммуналку и еще 10+к за квартиру?
Это вы еще в магазинах не были. Там такой геноцид, что ну его нах так жить!
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airmax78
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Додано: Сер 03 лип, 2019 19:17
А по делу? Не в счет старого ЖФ...
airmax78 написав: Menwyy написав:
По случаю выбора коллеге квартиры копнул тему с новостроями в Киеве. Извините, конечно, но как с этими ОПГ можно еще что-то зарабатывать на аренде, если коммуналка доходит до 5-6к грн в зимний период за 2к и 3-4к грн за 1к квартиры? При чем это поголовные ситуации...тупо доходные дома. Скоро как с лоукостерами - квартира будет на шару, только плати каждый месяц. Ну серьезно? Есть лохи, которые платят такую коммуналку и еще 10+к за квартиру?
Это вы еще в магазинах не были. Там такой геноцид, что ну его нах так жить!
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Menwyy
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Додано: Сер 03 лип, 2019 19:28
airmax78 написав: Menwyy написав:
По случаю выбора коллеге квартиры копнул тему с новостроями в Киеве. Извините, конечно, но как с этими ОПГ можно еще что-то зарабатывать на аренде, если коммуналка доходит до 5-6к грн в зимний период за 2к и 3-4к грн за 1к квартиры? При чем это поголовные ситуации...тупо доходные дома. Скоро как с лоукостерами - квартира будет на шару, только плати каждый месяц. Ну серьезно? Есть лохи, которые платят такую коммуналку и еще 10+к за квартиру?
Это вы еще в магазинах не были. Там такой геноцид, что ну его нах так жить!
В АТБ красные ценники ни импорт - дни Европы организовали под курс 26
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BIGor
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Додано: Сер 03 лип, 2019 19:35
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 03 лип, 2019 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 20:29
Menwyy написав:
Ну серьезно? Есть лохи, которые платят такую коммуналку и еще 10+к за квартиру?
Конечно есть.
В Киеве квартиры обычно сдают цена за аренду плюс вся коммуналка.
Или Вы думали, что коммуналка входит в стоимость аренды?
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l66
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Додано: Сер 03 лип, 2019 20:51
Вопрос в том, что квартира, которая была сдана еще без хитрозадых застройщиков на 5 лет раньше с таким же ремонтом будет на 3-4к дешевле только за счет коммуналки...в чем профит переплачивать?
l66 написав: Menwyy написав:
Ну серьезно? Есть лохи, которые платят такую коммуналку и еще 10+к за квартиру?
Конечно есть.
В Киеве квартиры обычно сдают цена за аренду плюс вся коммуналка.
Или Вы думали, что коммуналка входит в стоимость аренды?
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Menwyy
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Додано: Сер 03 лип, 2019 20:58
тарасов написав:дак она только больших рыб берет
...
П.С. моя жена носки не вяжет...а дома сидит и кровь пьет..
согласен, у вас даже не рыба а "голубой кит"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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